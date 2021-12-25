Землю покинул самый мощный на данный момент космический телескоп James Webb

NASA успешно запустила в космос космический телескоп James Webb, самый мощный и крупный на данный момент. Телескоп должен открыть человечеству тайны самых ранних периодов существования Вселенной и помочь в поисках жизни за пределами Земли.

Ракета Ariane 5 с телескопом James Webb на борту успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. За запуском можно было наблюдать в прямом эфире, запись доступна здесь.

Первоначально запуск был запланирован 18 декабря, но из-за технических трудностей его перенесли на 22 декабря, позже — на 24 декабря и, наконец, окончательной датой выбрали 25 декабря.

James Webb, по данным его создателей, в 100 раз мощнее знаменитого телескопа Hubble, который позволил нам заглянуть в глубины космоса и узнать кое-что новое о развитии нашей Вселенной.

Один только запуск James Webb обошелся в $500 млн, весь же проект стоил $10 млрд.

За следующие полгода телескоп должен пролететь примерно 1,6 млн километров и выйти на орбиту Солнца.

Все это время он будет готовиться к началу работы: развернет инструменты, зеркалы и панели, откалибрует их и остынет до - 230 градусов по Цельсию.

Ученые со всего мира ждут, что James Webb даст ответы на старые вопросы и поставит новые задачи перед человечеством. В первую очередь, он прольет свет на те этапы эволюции Вселенной, которые ранее были для нас недоступны. Кроме того, возможно, у нас появятся шансы найти жизнь за пределами нашей планеты.