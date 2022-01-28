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В «Роснано» отказались нести риски при инвестировании в новые проекты

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Находящийся в преддефолтном состоянии институт развития «Роснано» отказался от прежнего подхода к инвестициям и будет вкладывать деньги в проекты только при условии софинансирования со стороны частных инвесторов.

В «Роснано» отказались нести риски при инвестировании в новые проекты

Соотношение собственных и частных средств «на входе» должно составлять 1 к 4 к 2024 году, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника. А к 2030 году «Роснано» рассчитывает выйти на показатель 1 к 8, докладывал в правительстве руководитель компании Сергей Куликов.

Историческое соотношение собственных и частных вложений института развития – примерно 1 к 1,5.

Источник в компании пояснил, что инвесткомитет «Роснано» не всегда способен оценить реальную перспективность проекта, а бизнес лучше государства понимает, во что вкладывать. Ключевой функцией «Роснано» станет возможность «подставить плечи», «гарантировать вложения в венчурный проект», но не становиться источником капитала.

«Роснано» финансировала венчурные проекты с помощью коммерческих кредитов. Средства не вернулись с обещанной доходность. Президент РФ Владимир Путин в декабре оценивал долг компании в 102-140 млрд рублей по облигациям и перед банками. Компания реализует стратегию реструктуризацию кредитов, находясь в преддефолтном состоянии.

С момента образования «Роснано» поддержала 109 проектов на 500 млрд рублей с учетом средств внешних инвесторов. Сама госкомпания вложила 205 млрд рублей. Наиболее успешным стал совместным с «Реновой» проект по производству солнечных модулей для СЭС. Компания «Хевел» поставляет оборудование для проектов, где доходность гарантирована госпрограммой.

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Фото на обложке: Роснано

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