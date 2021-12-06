Роспатент отказал сыну Кобзона в регистрации товарного знака «Вдова Кобзона»

Роспатент отказал сыну известного певца Иосифа Кобзона – Андрею в регистрации товарного знака «Вдова Кобзона» и его французской версии Veuve Kobzon.
Название посчитали слишком похожим на французскую «Вдову Клико». Андрей Кобзон собирался выпускать под новым брендом вино, сообщил телеграм-канал Mash.
Как сообщал telegram-канал творческого директора «Бюро названий» Вадима Дунаева, у предпринимателя Андрея Кобзона уже есть несколько брендов, зарегистрированных ранее: «Кобзон», «Он», «Жигули», «Жигуленок», «Жесткий бизнес», «Тефтелька», «Джусто» и другие.
В декабре 2019 года Андрей Кобзон приобрел под Новороссийском 15 гектаров земли для собственной винодельни и преподнес своей матери Нелли Кобзон одноименное шампанское. Вдова заявила, что не видит «ничего такого» в новом бренде и поддерживает сына в его начинаниях.
Иосиф Кобзон умер в 2018 году после продолжительной болезни.
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Фото на обложке: pexels.com
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