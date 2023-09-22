Авиакомпания «Россия» из-за санкций не может получить разрешение на полеты в Грузию

Авиаперевозчик «Россия» не может получить разрешение на полеты в Грузию, пишет Newsgeorgia со ссылкой на Агентство гражданской авиации страны. Тбилиси уже дважды отказывал перевозчику в выполнении рейсов, причиной стали западные санкции против некоторых российских авиакомпаний.

Весной Владимир Путин подписал указы об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии и отмене запрета на прямые рейсы в эту страну. Ограничение полетов действовало с 2019 года. В министерстве экономики и устойчивого развития Грузии ожидали дополнительные $300 до $400 млн в год от возобновления авиасообщения.

Как разъяснило ведомство, первый отказ для «России» был еще в мае, он касался рейса Москва—Тбилиси—Москва. Во второй раз, 14 сентября, компания не смогла выполнить рейсы Москва—Тбилиси—Москва; Москва—Батуми—Москва и Санкт-Петербург—Тбилиси—Санкт-Петербург.

Ранее на сайте аэропорта «Шереметьево» сообщалось, что Rossiya Airlines начнет выполнять рейсы в Тбилиси 14 октября.

Отмечалось, что компания будет осуществлять два перелета в день. Также «Россия» пообещала рейсы в Батуми трижды в неделю.

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