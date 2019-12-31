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Разработчики российского ПО смогут получить до 500 млн на свой проект

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал принимать заявки на конкурс проектов программного обеспечения. Один проект сможет получить от 10 до 500 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФРИТ.

Разработчики российского ПО смогут получить до 500 млн на свой проект

Как сообщили ТАСС в фонде, гранты будут предоставлены командам, которые разрабатывают или дорабатывают ПО и решения для государственных нужд.

Всего на программу будет выделено 1,4 млрд рублей, а один проект сможет получить до 500 млн при софинансировании в объеме не меньше 50% от общей сметы.

Заявку на грант можно подать до 28 февраля 2020 года.

Фонд был создан для поддержки и продвижения российского ПО, а грант считается «инновационным лифтом» в нацпроекте «Цифровая экономика РФ», который будет работать до 2024 года.

Программа включает в себя шесть федеральных инициатив: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.

Общий объем финансирования программы «Цифровая экономика РФ»на составит свыше 1,5 трлн рублей.

Фото: Peshkova / Shutterstock

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