Россияне скупили шубы: июньский спрос вырос на 82%

Аналитики Wilberries подсчитали, что спрос россиян на шубы вырос почти вдвое. И это в июне – один из самых нехарактерных месяцев для повышенного спроса на них. Повышенный интерес связывают с активностью охотников за дисконтом.

С 1 по 23 июня 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года спрос на шубы-чебурашки вырос на 123%, из натурального меха – на 121%.

«Повышенный интерес к меховым изделиям в летние месяцы в компании связывают с активизацией так называемых “черри-пикеров” – охотников за наиболее высокими скидками, а в fashion-сегменте они отмечается, как правило, в несезонный период», – отметили в Wildberries. В компании добавили, что черри-пикеры «работают» круглый год, изучая ассортимент и предугадывая скидки.

Пик продаж, по данным компании, приходится на период сентябрь-февраль. В несезонный отрезок времени продается около 21% меховых изделий.

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