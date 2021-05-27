Россиян предупредили об «экосистемном рабстве»

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) предупредили о рисках возникновения в России «экосистемного рабства». Финансисты отмечают, что клиентам необходимо облегчить переход из одной компании в другую, поскольку сейчас из-за единых подписок на разные сервисы, закрытого списка поставщиков и навязывания услуг с этим возникают сложности.

В Национальном совете финансового рынка (НСФР) прокомментировали консультативный доклад ЦБ, отметив, что на регуляторном уровне в России необходимо упростить процесс перехода пользователей и поставщиков из одной экосистемы в другую по аналогии со сменой сотового оператора, банка или брокера, пишут «Известия».

В частности, предлагается обязать крупные экосистемы (с долей рынка 35% в трёх–четырёх сегментах, где они действуют) строиться по открытому принципу — чтобы на платформе предоставлялись услуги всех желающих, а не только аффилированных поставщиков. Кроме того, рынок предложил запретить крупнейшим игрокам вводить единую подписку.

Закрытые экосистемы склонны к навязыванию собственных услуг и сервисов клиентам в дополнение к тому, за чем обратился человек. Эта проблема известна Центробанку в некоторых сегментах финрынка и успешно им пресекается, отметил в разговоре с изданием глава НСФР Андрей Емелин.

«В экосистеме масштабы навязывания рискуют вырасти в разы. Запрет этой практики важно закрепить в законодательных актах, а также проработать меры надзора», — считает Емелин.

В апреле 2021 года ЦБ опубликовал консультативный доклад по регулированию экосистем. До 1 августа Банк России собирает отзывы и предложения рынка на эту тему. Параллельно свою концепцию регулирования экосистем разработало правительство: в ней отмечается, что национальным платформам следует дать преференции по отношению к зарубежным.

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Фото: Paha_L/Depositphotos