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Исследование: каждый второй россиянин не может отличить голосового помощника от человека во время звонка

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Дарья Гетманова
Дарья Гетманова

Редактор новостей

Дарья Гетманова

Представители международного разработчика технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net провели исследование и выяснили, что две трети опрошенных (64,9%) с марта 2020 года стали чаще взаимодействовать с роботами (голосовыми ассистентами гаджетов, операторами колл-центров, помощниками и управляющими мобильными звонками).

Исследование: каждый второй россиянин не может отличить голосового помощника от человека во время звонка

По данным Neuro.net, половина опрошенных (48,1%) не всегда может определить, с кем разговаривает, — с роботом или с живым человеком. При этом больше трети россиян (37,6%) негативно относится к взаимодействию с голосовыми помощниками, а 59,6% респондентов полагает, что роботы не всегда могут решить их проблемы. Еще четверть опрошенных (24,8%) любят общение с живыми людьми и не хотят его заменять на общение с роботами. 

Однако большинство участников опроса не против общения с голосовыми помощниками. Нейтрально такое взаимодействие воспринимает 41,4% респондентов, а 12% рады общению с голосовыми помощниками. «С одной стороны, они не перегружают диалог, а с другой,  — собеседнику эмоционально легче завершить нерелевантный звонок»,  — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, Neuro.net, россиян радуют в общении с роботами отсутствие лишней информации (66,1%), грамотная и вежливая речь (46,4%), приятный голос (44,6%) и безусловное решение проблемы (41,1%). 

«Как показало исследование, в России еще настороженно воспринимают общение с роботами. Это во многом обусловлено тем, что опыт взаимодействия с голосовыми помощниками, которые не способны корректно оказать поддержку, был слишком длительным. В период пандемии помощники шагнули далеко вперед, теперь их действительно сложно отличить от реального человека», — передает пресс-служба компании.

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Фото:fotodrobik/Shutterstock

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