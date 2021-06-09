Россияне реже других проверяют свое здоровье – исследование

Россияне реже других проверяют свое здоровье, показало исследование health-tech компании AIBY. Ниже России по этому показателю только Китай. А еще половина россиян сдают анализы только при необходимости.

В исследовании приняли участие 7,5 тысяч жителей России, Китая, Норвегии, США, Швейцарии, Испании, Австралии, Великобритании, Японии и Германии.

Согласно результатам, только половина россиян (56%) проверяют состояние своего здоровья. Столько же сдают анализы исключительно при необходимости. Ниже России по этому показателю только Китай. Там названным критериям удовлетворяют 63% респондентов.

Также исследование показало, что треть россиян (34%) проходят лабораторные исследования только по назначению врача. Лидеры по регулярной диагностике своего организма – жители Великобритании и Норвегии.

«Своевременная диспансеризация и ранняя диагностика вкупе с регулярными лабораторными исследованиями могут снизить риск многих заболеваний до 27%, что в перспективе положительно скажется на росте среднего возраста населения мира», – отметила основатель AIBY Оля Осокина.

Россия также заняла второе место в анти-топе по суммам, которые ее жители готовы тратить на свое здоровье – всего 2,5% от ежемесячного дохода. Лидер – Норвегия, но при подсчете не учитывались курсовые разницы, уровень заработной платы и другие важные факторы, влияющие на оценку.

В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 22 до 65 лет. Его провела health-tech компания AIBY, включающая телемедицинский сервис, образовательный wellness-продукт, маркетплейс. Инвестиции в компанию составили $2,4 млн.

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