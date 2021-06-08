«Роскино» создаст отечественный аналог базы данных о кино IMDb

В России появится отечественный аналог международной кинобазы IMDb. Его создает «Роскино» и планирует запустить в этом году. В нем будет «абсолютно вся» информация о российском кинорынке.

Глава Роскино Евгений Маркова, выступая на дискуссии в рамках международного рынка контента Key Buyers Event, сказала, что на портале можно будет узнать «с кем вы сможете сделать совместный проект по копродукции, как корректно получить рибейты и кто и при каких условиях может подать заявку на миноритарную копродукцию», пишет «Интерфакс».

Как будет называться отечественный аналог IMDb Маркова не уточнила.

В России уже работает похожий на IMDB сервис – «Кинопоиск». В нем собрана информация о мировом кинематографе, публикуются тематические статьи и новости из мира кино.

IMDB – Internet Movie Database, крупнейшая в мире база данных о кинематографе, на которой собраны данные о 6,5 млн фильмах и телесериалах, а также информация о 10,4 млн деятелях мирового кинематографа. IMDb владеет Amazon. База бесплатная и находится в открытом доступе, редактировать ее может любой верифицированный пользователь.

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