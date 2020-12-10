Росстат планирует запустить аналитическую платформу «Население» с бесплатным доступом для бизнеса

Росстат к 2023 году рассчитывает создать центральную аналитическую платформу (ЦАП) «Население». Компании получат бесплатный доступ к ней и смогут выгружать данные для своих целей в режиме реального времени, сообщает «Коммерсантъ».

Представители бизнеса и сейчас запрашивают данные у Росстата, но на это уходит много времени и сведения предоставляются в виде таблиц по показателям, которые собираются ежемесячно. В новой ЦАП «Население» статистика будет оперативно выгружена в виде графиков, картинок, диаграмм и карт с геолокацией.

«Предприятия смогут получить доступ к системе и делать уникальные запросы. Хочешь, например, открыть магазин в определенном месте — можешь увидеть характеристику населения, которое здесь проживает», — пояснил замглавы Росстата Павел Смелов.

По словам Смелова, платформой уже интересуются «Яндекс» и Сбербанк. По данным издания, крупный бизнес давно ищет доступ к сведениям, которые государство собирает о населении. Так, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова считает, что статистика нужна компаниям для стратегического планирования. Есть и те, кто отнёсся к идее ЦАП скептически.

«Логика государства: мы должны видеть все обо всех. Но прозрачность работает в обе стороны. Население, оппозиция, шпионы тоже получат информацию о чиновниках, о положении дел с болезнями, рождаемостью, бедностью. И тогда начнут ограничивать взаимодействие бизнеса с этой платформой», — считает директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

По плану цифровой трансформации Росстата, на разработку и запуск ЦАП «Население» будет потрачено 719 млн рублей.

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