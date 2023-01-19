Валютные вклады россиян в иностранных банках выросли в 2,2 раза за год

Валютные вклады россиян в иностранных банках за прошедший год выросли в 2,2 раза. По данным ЦБ, к декабрю совокупная сумма депозитов достигла почти 5 трлн рублей. Это максимальная сумма за время ведения статистики.

Домашние хозяйства России нарастили вклады в иностранных банках до рекордной суммы. По сведениям Банка России, к декабрю 2022 года объем депозитов достиг $81,69 млрд, или 4,98 трлн рублей. Это максимальная сумма с 1 января 2018 года, когда регулятор начал вести статистику.

Совокупная сумма депозитов россиян в иностранных банках начала стремительно расти в феврале, когда началась спецоперация на Украине, затем рост стабилизировался, а после июля начался снова.

Замедление роста объема депозитов приходится на периоды смягчения Банком России валютных ограничений, когда были введены лимиты на валютные переводы и вывоз ее за рубеж.

ЦБ с 30 декабря 2022 года разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж рубли с корсчетов в РФ. Это поддерживает расчеты в рублях по внешнеторговым операциям.

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