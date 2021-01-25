«Росводоканал» стал совладельцем цифрового сервиса для управляющих компаний «Домопульт»

Группа компаний «Росводоканал» приобрела 25% компании «Домопульт». Подробности сделки не раскрываются. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе оператора водоснабжения.

«Мы рассматриваем предстоящее партнерство с "Домопультом" как возможность предложить нашим клиентам — компаниям, управляющим коммерческой и жилой недвижимостью, удобный инструмент как для взаимодействия с нашими предприятиями, так и для оказания дополнительных услуг горожанам», — отметил гендиректор «Росводоканала» Антон Михальков.

«Домопульт» — это цифровой сервис для управляющих компаний коммунальной отрасли, жилой, коммерческой и торговой недвижимости. Стартап предлагает платформу с возможностями диспетчеризации обращений и контроля исполнения заявок.

Также компания предоставляет мобильное приложение для собственников квартир, коттеджей и арендаторов офисов и торговых центров. В приложении можно осуществлять различные взаиморасчеты, включая передачу показаний счетчиков и оплату услуг ЖКХ. Также программа дает возможность заказывать и оплачивать различные бытовые услуги: доставку воды, мелкий ремонт, клининг и другие.

С помощью партнерства «Домопульт» намерен расширить свое присутствие на рынке цифровых сервисов для ЖКХ, а также улучшить предлагаемый сервис.

«Домопульт» был запущен Марком Толстовым и Евгением Островским в 2015 году. По собственным данным, компания работает в 30 регионах. По состоянию на 2020 года через платформу стартапа было проведено платежей на общую сумму 3 млрд рублей.



Группа компаний «Росводоканал» — частный российский оператор водоснабжения и водоотведения. Под его управлением работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих около 5,5 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.

В 2019 году оператор запустил собственное мобильное приложение «РВК.Услуги», а также стал партнером маркетплейса бытовых услуг ASKeDO.

В декабре 2020 года «Росводоканал» создал СП с ВЭБ.РФ для развития систем водоснабжения и водоотведения в других регионах за счет заключения концессионных соглашений и приобретения предприятий отрасли.

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