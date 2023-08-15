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Аналитик Freedom Finance Global спрогнозировал курс рубля на осень

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

14 августа в ходе торгов на Мосбирже доллар впервые с конца марта прошлого года превысил 100 рублей, евро – 110 рублей. Курс российской национальной валюты к осени 2023 года будет находиться в районе 90-95 рублей за доллар. На укрепление повлияют два фактора, сообщил RB.RU аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Аналитик Freedom Finance Global спрогнозировал курс рубля на осень

Первым из них станет ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Эксперт не сомневается, что регулятор повысит ключевую ставку рефинансирования, так как для них борьба с инфляцией и завышенными инфляционными ожиданиями является приоритетом.

Ведь рост курса доллара выше 100 рублей резко увеличивает инфляционные ожидания и разгоняет темпы роста инфляции, так как все импортные товары и услуги автоматически становятся дороже в рублевом эквиваленте, а за ними постепенно дорожают и аналогичные российские товары и услуги, поясняет Владимир Чернов.

На укрепление рубля также повлияет увеличение экспортных доходов российских компаний на фоне роста мировых цен на энергоресурсы и снижения дисконта российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent до 14% (еще в начале прошлой недели дисконт был 17,5%, а в начале года достигал 30%).

Рост экспортных доходов, по словам аналитика, увеличит поступления валюты на биржу для ее конвертации в рубли во время налогового периода, чем изменит баланс спроса и предложения и как следствие, стоимость валюты.

На этом же фоне уже в конце следующей недели может начаться укрепление российского рубля, так как пик налоговых выплат в августе придется на понедельник, 28-е число, а значит экспортеры начнут конвертировать валюту уже во второй половине следующей недели.

По мнению Владимира Чернова, восстановлением стоимости рубля можно будет называть его торги в районе 90–95 рублей за доллар, а укреплением российского рубля мы назовем сценарий с возвратом его стоимости ниже 90 рублей, хотя бы в район 83 –87.

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Он предположил, что предстоящей осенью более вероятен сценарий с восстановлением стоимости рубля до 90–95 за доллар, а к концу года нельзя исключать его укрепления до 85 рублей за доллар.

  • Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров поднимет ключевую ставку, не дожидаясь сентябрьского планового заседания. Из материалов Банка России следует, что, по его мнению, наблюдаемый рост инфляции — почти в чистом виде следствие удорожания импорта, от которого население РФ совершенно не собирается отказываться.

Фото на обложке: Melnikov Dmitriy / Shutterstock

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