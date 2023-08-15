Аналитик Freedom Finance Global спрогнозировал курс рубля на осень

14 августа в ходе торгов на Мосбирже доллар впервые с конца марта прошлого года превысил 100 рублей, евро – 110 рублей. Курс российской национальной валюты к осени 2023 года будет находиться в районе 90-95 рублей за доллар. На укрепление повлияют два фактора, сообщил RB.RU аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Первым из них станет ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Эксперт не сомневается, что регулятор повысит ключевую ставку рефинансирования, так как для них борьба с инфляцией и завышенными инфляционными ожиданиями является приоритетом.
Ведь рост курса доллара выше 100 рублей резко увеличивает инфляционные ожидания и разгоняет темпы роста инфляции, так как все импортные товары и услуги автоматически становятся дороже в рублевом эквиваленте, а за ними постепенно дорожают и аналогичные российские товары и услуги, поясняет Владимир Чернов.
На укрепление рубля также повлияет увеличение экспортных доходов российских компаний на фоне роста мировых цен на энергоресурсы и снижения дисконта российской экспортной нефти Urals к эталонному сорту Brent до 14% (еще в начале прошлой недели дисконт был 17,5%, а в начале года достигал 30%).
Рост экспортных доходов, по словам аналитика, увеличит поступления валюты на биржу для ее конвертации в рубли во время налогового периода, чем изменит баланс спроса и предложения и как следствие, стоимость валюты.
На этом же фоне уже в конце следующей недели может начаться укрепление российского рубля, так как пик налоговых выплат в августе придется на понедельник, 28-е число, а значит экспортеры начнут конвертировать валюту уже во второй половине следующей недели.
По мнению Владимира Чернова, восстановлением стоимости рубля можно будет называть его торги в районе 90–95 рублей за доллар, а укреплением российского рубля мы назовем сценарий с возвратом его стоимости ниже 90 рублей, хотя бы в район 83 –87.
Он предположил, что предстоящей осенью более вероятен сценарий с восстановлением стоимости рубля до 90–95 за доллар, а к концу года нельзя исключать его укрепления до 85 рублей за доллар.
- Банк России 15 августа на внеочередном заседании совета директоров поднимет ключевую ставку, не дожидаясь сентябрьского планового заседания. Из материалов Банка России следует, что, по его мнению, наблюдаемый рост инфляции — почти в чистом виде следствие удорожания импорта, от которого население РФ совершенно не собирается отказываться.
Фото на обложке: Melnikov Dmitriy /
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