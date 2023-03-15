Инвестфонд Russia Parthners решил продать 40% в «Банки.ру»

Руководство инвестиционного фонда Russia Partners планирует продать 40% в финансовом маркетплейса «Банки.ру». Доли в компании могут продать также фонды Winter Capital и «Эльбрус Капитал». Cтоимость актива может составлять $68,4–84,8 млн.

Причины планов избавиться от доли источники РБК не расскрыли. Представители платформы отказались от комментариев, акционеры не ответили на вопросы издания.

Russia Partners приобрел 30% платформы за $6 млн в 2013 году, а через год — еще примерно 10%. В 2019 году основатель сервиса Филипп Ильин-Адаев заявлял, что Russia Partners якобы мешал работе компании, чтобы вытеснить его с семьей из бизнеса. Спустя год Ильин-Адаев продал 60% «консорциуму инвесторов».

По данным ЕГРЮЛ, «Банки.ру» закончили 2021 год с убытком впервые за несколько лет — 401,9 млн рублей. Выручка составила — 2,8 млрд рублей. Финансовые показатели за 2022 год еще не раскрывались.

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