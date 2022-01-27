РСПП предложил ввести налоговый вычет, чтобы бизнес реинвестировал прибыль, а не выводил в виде дивидендов

РСПП предложил отказаться от идеи «штрафов» за чрезмерно высокие дивиденды, которую в 2021 году обсуждали в правительстве. Она предполагает введение повышенных ставок по налогу на прибыль для бизнеса, который выводит большую часть денег в виде платежей акционерам.

Вместо этого союз предлагает ввести ряд льгот, которые будут стимулировать компании больше инвестировать, чем платить акционерам, сообщили «Ведомости». Основным инструментом станет универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их проведения.

Режим предлагается установить на федеральном уровне, причем налогоплательщик должен будет восстановить налог к доплате, если объект, по которому получен вычет, не удастся достроить и ввести в эксплуатацию в установленные сроки.