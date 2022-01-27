РСПП предложил ввести налоговый вычет, чтобы бизнес реинвестировал прибыль, а не выводил в виде дивидендов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести ряд льгот, которые простимулируют компании больше инвестировать, чем платить акционерам. В частности, предлагается ввести налоговый вычет в 20% от суммы вложений. С такой инициативой РСПП выступил на фоне обсуждения властями повышения налога на прибыль для компаний, которые выводят большую часть денег в виде дивидендов.
РСПП предложил отказаться от идеи «штрафов» за чрезмерно высокие дивиденды, которую в 2021 году обсуждали в правительстве. Она предполагает введение повышенных ставок по налогу на прибыль для бизнеса, который выводит большую часть денег в виде платежей акционерам.
Вместо этого союз предлагает ввести ряд льгот, которые будут стимулировать компании больше инвестировать, чем платить акционерам, сообщили «Ведомости». Основным инструментом станет универсальный инвестиционный вычет в размере 20% от суммы вложений в период их проведения.
Режим предлагается установить на федеральном уровне, причем налогоплательщик должен будет восстановить налог к доплате, если объект, по которому получен вычет, не удастся достроить и ввести в эксплуатацию в установленные сроки.
Основные инструменты следующие:
- Продлить действие преференциального режима региональных инвестиционных проектов (РИП) на более длительный период;
- Изменить подход к учету амортизации. В частности, поскольку темпы инфляции в России довольно высоки, расходы на амортизацию имущества не покрывают целиком его фактическую цену;
- Понизить так называемый порог стратегического владения компанией с нынешних 50 до 10%;
- Повысить эффективность механизма регионального инвестиционного вычета за счет направления регионам дополнительных средств на компенсации;
- Разрешить компаниям списывать убытки от незавершенного строительства, если проект пришлось прекратить по объективным обстоятельствам.
Свои инициативы РСПП планирует направить на рассмотрение в правительство. Они были разработаны на фоне обсуждения властями введения дифференцированной шкалы по налогу на прибыль. Ставку предлагалось повышать в зависимости от доли выплаченных компанией дивидендов. Обсуждение введения нового налога было перенесено на 2022 год.
В РСПП подчеркнули, что привязка ставки по налогу на прибыль к размеру дивидендов противоречит Налоговому кодексу, который запрещает повышать ставку ретроактивно, на прошедшие периоды. Также, по мнению союза, эта идея противоречит поручению президента Владимира Путина, который предлагал поощрять компании реинвестировать прибыль, а не распределять ее в виде дивидендов.
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Фото на обложке: Pormezz /
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