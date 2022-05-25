Россиянам объяснили, как определять реальный курс рубля

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган научил определять реальный курс рубля. Установленный Банком России и Мосбирежей немного занижен из-за ограничения доступа нерезидентам на биржу.
Поэтому для реального понимани курса необходидимо прибавить к нему около 5-7%, объяснил эксперт агентству «Прайм».
До конца мая, по словам Когана, ситуация не изменится, но с июня рубль «может начать серьезно слабеть», так как уже сейчас ЦБ снизил процент валютной выручки, которая должна продаваться экспортерами.
В завершающей стадии — вопрос захода на рынок нерезидентов из Азии, также постепенно открывается возможность набора коротких позиций.
По погнозам финансиста, в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, но все заависит от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару.
Фото на обложке: Westlight /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В России намерены ввести новый сбор с авиапассажиров
- 2 Власти планируют повысить пенсии, прожиточный минимум и МРОТ на 10%
- 3 24.02-24.05: главные новости для бизнеса на фоне 90-го дня спецоперации на Украине
- 4 Власти смягчили требование к экспортерам продавать большую часть валютной выручки
- 5 Размер штрафов в отношении бизнеса сократился на 34%
ВОЗМОЖНОСТИ
25 мая 2022
27 мая 2022