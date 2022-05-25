Россиянам объяснили, как определять реальный курс рубля

Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган научил определять реальный курс рубля. Установленный Банком России и Мосбирежей немного занижен из-за ограничения доступа нерезидентам на биржу.

Поэтому для реального понимани курса необходидимо прибавить к нему около 5-7%, объяснил эксперт агентству «Прайм».

До конца мая, по словам Когана, ситуация не изменится, но с июня рубль «может начать серьезно слабеть», так как уже сейчас ЦБ снизил процент валютной выручки, которая должна продаваться экспортерами.

В завершающей стадии — вопрос захода на рынок нерезидентов из Азии, также постепенно открывается возможность набора коротких позиций.

По погнозам финансиста, в июне можно ждать курса в районе 65 рублей за доллар и около 70 — за евро, но все заависит от того, насколько евро будет дальше слабеть или укрепляться к доллару.

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