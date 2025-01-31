Организатора «Премии Рунета» арестовали по делу о наркотиках

Тверской районный суд Москвы арестовал директора РАЭК и организатора «Премии Рунета» Сергея Гребенникова по статье о производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Согласно ей, дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса, которая предполагает совершение преступления в значительном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 15 лет со штрафом.

Глава РАЭК прокомментировал новость в своем Telegram-канале. «За что я люблю PR? За то, что выпуская любую новость, ее можно приукрасить по словам заказчика так, чтобы все охали и ахали, какая сенсация! За что я люблю правду? За то, что она всегда сильнее», — написал Гребенников.

Он также упомянул дело журналиста Ивана Голунова, которого в 2019 году задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Дело Голунова получило широкую огласку, в итоге было прекращено из-за недоказанности. Полицейские, подбросившие журналисту наркотики, получили до 12 лет колонии.

Ранее ФНС потребовала признать банкротом «Рунет Медиа Холдинг», компанию Гребенникова и главы АНО «Цифровая экономика» Сергея Плуготаренко. Гребенников тогда заявил, что пытался оспорить требования налоговой, и объяснил, что задолженность компании состоит из процентов выручки. Он добавил, что долг будет погашен в ближайшее время, и тогда не останется оснований для дела о банкротстве.