Власти задумали создать российский GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономразвития предложили создать российский аналог хранилища открытого кода GitHub. Власти планируют потратить на него 2,1 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Создание российской версии GitHub прописано в последней версии федерального проекта «Искусственный интеллект». Его разработчики — Минэкономразвития и Сбербанк. Правительство еще не одобрило проект.

Согласно проекту, в российское хранилище будут скопированы наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Ожидается, что отечественный GitHub появится к 2021 году.

К 2024 году таких репозиториев должно стать пять, предполагает проект. Их создание обусловлено риском отключения России от зарубежных хранилищ кода из-за санкций.

В Минэкономразвития отметили, что создание аналога GitHub является частью национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Владимир Путин утвердил стартегию в октябре 2019 года.

GitHub был созадан в 2008 году. Сегодня это крупнейший сервис для хранения и совместной разработки IT-проектов. На GitHub хранятся более 100 млн проектов, им пользуются более 40 млн разработчиков и 1,5 млн компаний по всему миру. В 2018 году Microsoft купила GitHub за $7,5 млрд.

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