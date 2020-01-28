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Власти задумали создать российский GitHub за 2,1 млрд рублей

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

В Минэкономразвития предложили создать российский аналог хранилища открытого кода GitHub. Власти планируют потратить на него 2,1 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Власти задумали создать российский GitHub за 2,1 млрд рублей

Создание российской версии GitHub прописано в последней версии федерального проекта «Искусственный интеллект». Его разработчики — Минэкономразвития и Сбербанк. Правительство еще не одобрило проект.

Согласно проекту, в российское хранилище будут скопированы наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников. Ожидается, что отечественный GitHub появится к 2021 году.

К 2024 году таких репозиториев должно стать пять, предполагает проект. Их создание обусловлено риском отключения России от зарубежных хранилищ кода из-за санкций.

В Минэкономразвития отметили, что создание аналога GitHub является частью национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Владимир Путин утвердил стартегию в октябре 2019 года.

GitHub был созадан в 2008 году. Сегодня это крупнейший сервис для хранения и совместной разработки IT-проектов. На GitHub хранятся более 100 млн проектов, им пользуются более 40 млн разработчиков и 1,5 млн компаний по всему миру. В 2018 году Microsoft купила GitHub за $7,5 млрд.

Фото: wutzkohphoto / Shutterstock

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28 января 2020

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29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

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