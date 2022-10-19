В России заработал маркетплейс отечественного программного обеспечения. Попасть на платформу могут только зарегистрированные в государственном реестре разработчики. На Russoft пока представлено около тысячи программных решений.
О запуске маркетплейсе Минцифры рассказало в своем telegram-канале. Платформа Russoft является площадкой для связи между разработчиками и заказчиками российского программного обеспечения.
На маркетплейсе представлены только включенные в реестр отечественного ПО решения – пока около 1 тысячи. Программы представлены в нескольких категориях и отраслях, например, образования, здравоохранения, телекоммуникаций.
В карточке продукта указаны его цена, функционал решения, возможность импортозаместить зарубежный аналог. Разработчики платформы в будущем добавят функцию написания отзывов о продукции и формирования рейтинга конкретных решений.
С начала 2025 года российским органам власти будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры. Иностранное ПО запрещено покупать для обслуживания такой инфраструктуры с 31 марта 2022 года.
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