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В России заработал маркетплейс отечественного программного обеспечения

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России заработал маркетплейс отечественного программного обеспечения. Попасть на платформу могут только зарегистрированные в государственном реестре разработчики. На Russoft пока представлено около тысячи программных решений.

В России заработал маркетплейс отечественного программного обеспечения

О запуске маркетплейсе Минцифры рассказало в своем telegram-канале.  Платформа Russoft является площадкой для связи между разработчиками и заказчиками российского программного обеспечения.

На маркетплейсе представлены только включенные в реестр отечественного ПО решения – пока около 1 тысячи. Программы представлены в нескольких категориях и отраслях, например, образования, здравоохранения, телекоммуникаций.

В карточке продукта указаны его цена, функционал решения, возможность импортозаместить зарубежный аналог. Разработчики платформы в будущем добавят функцию написания отзывов о продукции и формирования рейтинга конкретных решений.

С начала 2025 года российским органам власти будет запрещено использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической инфраструктуры. Иностранное ПО запрещено покупать для обслуживания такой инфраструктуры с 31 марта 2022 года.

Фото на обложке: europeanbusinessmagazine

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