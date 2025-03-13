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Властям предложили создать для рекламной отрасли профильный орган власти

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Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

Агентство стратегических инициатив предложило создать для рекламной отрасли собственный исполнительный орган власти федерального уровня, сообщает AdIndex. Соответствующую инициативу АСИ изложило в дорожной карте развития рекламной отрасли в рамках утвержденного в январе Единого плана по достижению национальных целей развития и вступления в силу в феврале закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в России».

Властям предложили создать для рекламной отрасли профильный орган власти
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В конце января Минэкономразвития разослало проект АСИ отраслевым ведомствам и регулятору, после этого Агентство провело серию встреч с участниками рынка, узнал AdIndex. По словам источников издания, в настоящий момент стороны завершают обсуждение финальной версии проекта.

«Министерство рекламы». В своей дорожной карте АСИ предлагает создать отраслевой орган власти, но не уточняет, примет ли он вид агентства, службы или министерства. Такое ведомство займется выработкой государственной политики, нормативно-правовым регулированием, контролем и надзором за ключевыми игроками рекламной отрасли, а также будет оказывать индустрии государственные услуги и другую поддержку.

Помимо этого, в АСИ планируют до конца десятилетия нарастить объем экспорта рекламной отрасли в 2-3 раза, минимум до $4 млрд. Продвижением рекламных продуктов займется Единый Экспортный Офис в составе запланированной к созданию Корпорации развития креативных индустрий. Источниками финансирования указываются бюджет и крупный бизнес.

Льготы для рекламщиков из регионов. В АСИ также предложили оказывать отрасли финансовую и льготную поддержку. В дорожной карте предлагается отменить НДС на ведение рекламной деятельности в отдельных регионах, таких как Башкортостан, Краснодарский, Пермский, Приморский, Алтайский края и других. Рекламный бизнес из этих регионов сможет получить налоговый вычет. Кроме этого, предлагается предоставлять рекламщикам до 2030 года льготные кредиты по сниженным процентным ставкам, отсрочивать платежи до получения выручки и другие меры поддержки.

  • 8 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о развитии творческих индустрий, к которым, согласно документу, относится реклама. Закон вводит основы правового регулирования отрасли, устанавливает условия деятельности и господдержки ее субъектов. В сопроводительных материалах к законопроекту отмечалось, что его реализация будет способствовать развитию креативной экономики и национальной культуры, а также созданию условий для самореализации граждан.

Фото на обложке: beast01 / Shutterstock / FOTODOM

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