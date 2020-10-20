В России не будут вводить карантин

Российские власти не будут вводить режим нерабочих недель, как это было весной. Об этом пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников.

По словам одного из источников издания, введение карантина из-за эпидемии исключено. Собеседник газеты отмечает, что президент Владимир Путин прислушивается к мнению специалистов. Они говорят, что нет необходимости в новом локдауне.

На совещании с главой государства 14 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что новые ограничения не нужны. Она отметила, что ситуация в стране «управляема».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 19 октября сообщила, что власти не видят необходимости в ограничении деятельности каких-либо предприятий или секторов экономики.

Также не будет нового обращения президента к россиянам в связи с эпидемией.

При этом региональные власти вводят ограничения. Так, в Москве работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников, всех работников-пенсионеров, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями. В ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, работающие ночью, можно попасть только по QR-коду или смс. Систему чек-инов могут ввести и для салонов красоты, ресторанов и непродовольственных магазинов.

В Московской области с 21 октября запрещены все массовые мероприятия, в том числе спортивные. Не будут работать выставки и музеи. Торговые центры площадью больше 5 тысяч кв.м и заведения общепита должны измерять температуру у посетителей и не допускать тех, у кого она повышена.