В России создали самый мощный частный ракетный двигатель

Частная российская компания в сфере освоения космоса Success Rockets разработала и провела успешные стендовые испытания нового двигателя для ракета-носителя. Его тяга составляет 600 кг. Созданный двигатель на данный момент является самым мощным рабочим ракетным двигателем среди частных российских компаний. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

Корпус двигателя изготовлен из современных композиционных материалов, таких как углеровинг. Отмечается, что они дают дополнительную прочность при незначительной массе. Также в составе сопло Лаваля из графита, который является прочным, легким и термостойким материалом.

По заявлению компании, инженеры смогут делать двигатели любых размеров с постоянными параметрами и высокой надежностью. Это стало возможным благодаря технологии намотки «кокон».

Помимо ракетного двигателя, компания самостоятельно разработала топливо, а также проверила его качество. Основными компонентами стали нитрат аммония и алюминий. По собственным данным Success Rockets, топливо не воспламеняется от открытого огня или механического воздействия и экологически безопасно. По словам гендиректора компании Олега Мансурова, топливо дает нужный удельный импульс для полёта в космос — 220 секунд.

Разработка проектов заняла 3 месяца. За это время Success Rockets удалось перейти от аванпроекта к статическим огневым испытаниям.

«Сейчас мы приступаем к созданию полномасштабного испытательного полигона и к проектированию ракета-носителя для лётных испытаний», — рассказал Мансуров.

Компания также планирует ещё минимум 2 стендовых испытания до первых пусков. Следующее пройдет в конце зимы. На нем будет опробован двигатель мощностью порядка 2 тонн, который позволит осуществлять суборбитальные пуск.

Success Rockets — частная российская космическая компания. В данный момент в компании ведутся работы над собственными твердотопливными ракета-носителями сверхлегкого класса, спутниковыми платформами малых космических аппаратов 3 модификаций, космическими буксирами для низких околоземных орбит и межпланетных миссий, группировками спутников для передачи данных, и над ИИ для обработки космических данных разных типов.

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