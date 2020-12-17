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В России создали самый мощный частный ракетный двигатель

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Частная российская компания в сфере освоения космоса Success Rockets разработала и провела успешные стендовые испытания нового двигателя для ракета-носителя. Его тяга составляет 600 кг. Созданный двигатель на данный момент является самым мощным рабочим ракетным двигателем среди частных российских компаний. Об этом Rusbase сообщил представитель компании.

В России создали самый мощный частный ракетный двигатель

Корпус двигателя изготовлен из современных композиционных материалов, таких как углеровинг. Отмечается, что они дают дополнительную прочность при незначительной массе. Также в составе сопло Лаваля из графита, который является прочным, легким и термостойким материалом. 

По заявлению компании, инженеры смогут делать двигатели любых размеров с постоянными параметрами и высокой надежностью. Это стало возможным благодаря технологии намотки «кокон». 

Помимо ракетного двигателя, компания самостоятельно разработала топливо, а также проверила его качество. Основными компонентами стали нитрат аммония и алюминий. По собственным данным Success Rockets, топливо не воспламеняется от открытого огня или механического воздействия и экологически безопасно. По словам гендиректора компании Олега Мансурова, топливо дает нужный удельный импульс для полёта в космос — 220 секунд.

Разработка проектов заняла 3 месяца. За это время Success Rockets удалось перейти от аванпроекта к статическим огневым испытаниям.

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«Сейчас мы приступаем к созданию полномасштабного испытательного полигона и к проектированию ракета-носителя для лётных испытаний», — рассказал Мансуров.

Компания также планирует ещё минимум 2 стендовых испытания до первых пусков. Следующее пройдет в конце зимы. На нем будет опробован двигатель мощностью порядка 2 тонн, который позволит осуществлять суборбитальные пуск. 

Success Rockets — частная российская космическая компания. В данный момент в компании ведутся работы над собственными твердотопливными ракета-носителями сверхлегкого класса, спутниковыми платформами малых космических аппаратов 3 модификаций, космическими буксирами для низких околоземных орбит и межпланетных миссий, группировками спутников для передачи данных, и над ИИ для обработки космических данных разных типов.

Фото: Lia Koltyrina / Shutterstock

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