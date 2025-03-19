Россия заняла пятое место по числу утекших данных в 2024 году

Согласно им, Россию по этому показателю обогнали только США, Китай, Индия и Испания. В США в 2024 году в интернет слили 5,53 млрд записей, в Китае — 3,93 млрд, в Индии — 2,34 млрд, в Испании — 2,08 млрд. При этом в США, Индии и КНР число утекших данных снизилось за год на 32–69%. Аналитики объяснили это «принятыми регулятивными мерами по укреплению безопасности».

США при этом продолжают лидировать по количеству выявленных утечек (36,1% от всех зарегистрированных инцдинетов). В России в 2024 году произошла каждая 12-я утечка (8,5%). Всего в США случилось 3,3 тыс. утечек в прошлом году — против 4,8 тыс. в 2023-м. В России зафиксировали 778 утечек при 786 в 2023 году.

Сферы риска. В топ-5 отраслей по числу утечек в прошлом году вошли торговля, промышленность, IT и кибербезопасность, а также госорганы и банки. В 2023 году, по данным InfoWatch, первое место занимала сфера IT.

Насыщение рынка. Всего в 2024 году произошло более 9,17 тыс. утечек персональных данных из госорганизаций и частных компаний, это на 25,2% меньше, чем в 2023 году (12,2 тыс. утечек). В сети оказались 26,77 млрд записей — против 48,46 млрд в 2023-м. Среди причин улучшения ситуации в InfoWatch назвали «снижение результативности вредоносного ПО», активизацию правоохранителей, а также «насыщение черного рынка данных». «Дарквебу требуется время, чтобы “переварить” многие тысячи баз, которые злоумышленники поставили в последние годы», — пояснили аналитики.

В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал два закона. Один из них предусматривает штрафы за утечку данных, размер которых зависит от числа потерянных строк, второй устанавливает уголовную ответственность за незаконное использование информации. Максимальное наказание установлено за трансграничную утечку данных, которая повлекла тяжкие последствия, — до 10 лет лишения свободы.

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