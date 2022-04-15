Российские компании начали присматриваться к восточным биржам из-за санкций

Российский бизнес в условиях остановки торгов акциями на западных биржах начал искать альтернативные площадки — в частности, компании активно интересуются выходом на биржи Гонконга и Абу-Даби.

Это относится как к компаниям из секторов новой экономики, так и к ресурсным, знают источники РБК на финансовом рынке.

Тенденцию публично подтвердил партнер EY Алексей Кузнецов: бизнес РФ думает о смене эмитента, чтобы продолжать работу за рубежом (когда торгуются бумаги иностранной компании с активами в России), и одновременно с этим проявляет интерес к новым площадкам для размещения бумаг, в частности к листингу на Гонконгской бирже.

Наиболее привлекательными российские компании сейчас считают биржи Гонконга и ОАЭ. Есть и другие варианты, например Astana International Exchange — биржа Международного финансового центра «Астана» (Казахстан).

Торговые площадки материкового Китая (Шанхайская, Шэньчжэньская и недавно открытая Пекинская фондовая биржа) — «сложные варианты в силу специфики регулирования», добавляет Кузнецов.

Зачем российским компаниям «переезжать» на новые биржи

Западные торговые площадки из-за санкций приостановили торги депозитарными расписками на акции российских компаний. 28 февраля это сделали Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и NASDAQ — на этих площадках торговались расписки ЦИАН, «Мечела», МТС и других российских компаний.

3 марта торги расписками на российские акции приостановила Лондонская биржа (LSE), в том числе по бумагам «Роснефти», «ФосАгро», Сбербанка, ВТБ и других. Перед этим российские ценные бумаги торговались почти на нулевых отметках: например, котировки «Сбера» и «Магнита» падали до 1–2 центов.

После того, как западные биржи приостановили торги, российские власти приняли решение запретить обращение российских акций на иностранных биржах. Для этого были внесены поправки в закон «Об акционерных обществах». Когда они вступят в силу, российские эмитенты будут обязаны за пять рабочих дней предпринять действия по расторжению договоров, на основе которых обращаются бумаги.

Ассоциация профессиональных инвесторов оценивала, что поправки о делистинге затронут примерно 27 российских эмитентов. При этом листинг можно будет сохранить, если на это согласится правительство.

Делистинг потребуется только от эмитентов, которые зарегистрированы в России. Часть компаний с российскими активами, но с «пропиской» в других странах не подпадут под требования: например, TCS Group (головная структура «Тинькофф Банка»), «Яндекс», X5 Group и другие.

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