75% россиян негативно относится к нейросетям

75% россиян негативно относятся к ChatGPT и Midjourney. Топ-3 негативных фактора сейчас – платная подписка, проблемы с доступом и несовершенные результаты. Об этом говорится в исследовании агентства Media Research Famil, с результатами которого ознакомился RB.RU.
Только 25% пишут про нейросети в позитивном ключе. При этом в обсуждении перспектив использования нейросетей, пользователи из России чаще пишут о позитивных ожиданиях, чем о страхе негативных последствий дальнейшего развития искусственного интеллекта.
Положительные отзывы базируются на новостях о функциях и возможностях нейросетей, а также впечатляющих генерациях и сообщениях о перспективах развития и использования ИИ.
По данным аналитиков, россияне чаще ожидают позитивных последствий использования нейросетей. Сообщения об опасности использования встречаются реже, чем сожаления о проблемах с доступом.
Исследование проводилось в январе-мае 2023 года. Для этого было проанализировано свыше 650 тыс. сообщений в соцсетях, мессенджерах, блогах и на форумах.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
- 2 Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только
- 3 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
- 4 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
- 5 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
ВОЗМОЖНОСТИ
10 июня 2023
11 июня 2023
11 июня 2023
15 июня 2023
15 июня 2023