Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

75% россиян негативно относится к нейросетям

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

75% россиян негативно относятся к ChatGPT и Midjourney. Топ-3 негативных фактора сейчас – платная подписка, проблемы с доступом и несовершенные результаты. Об этом говорится в исследовании агентства Media Research Famil, с результатами которого ознакомился RB.RU.

75% россиян негативно относится к нейросетям

Только 25% пишут про нейросети в позитивном ключе. При этом в обсуждении перспектив использования нейросетей, пользователи из России чаще пишут о позитивных ожиданиях, чем о страхе негативных последствий дальнейшего развития искусственного интеллекта.

Положительные отзывы базируются на новостях о функциях и возможностях нейросетей, а также впечатляющих генерациях и сообщениях о перспективах развития и использования ИИ.

По данным аналитиков, россияне чаще ожидают позитивных последствий использования нейросетей. Сообщения об опасности использования встречаются реже, чем сожаления о проблемах с доступом.

Исследование проводилось в январе-мае 2023 года. Для этого было проанализировано свыше 650 тыс. сообщений в соцсетях, мессенджерах, блогах и на форумах.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Почему у нас получился диптех-стартап, а у вас не получится» — опыт компании, которая привлекла 500 млн рублей
  2. 2 Самые интересные нейросети: топ-14 сервисов для раскрашивания изображений, генерации текста и не только
  3. 3 Instagram борется с буллингом, а нейроимплант читает мысли парализованного: технологии добра, которые меняют мир
  4. 4 Заменит ли нейросеть копирайтеров?
  5. 5 «Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2023

Код для всех

11 июня 2023

Investment Readiness Accelerator

11 июня 2023

«Начни иначе»

15 июня 2023

Loud

15 июня 2023

ИНКновация

Все ВОЗМОЖНОСТИ