75% россиян негативно относится к нейросетям

75% россиян негативно относятся к ChatGPT и Midjourney. Топ-3 негативных фактора сейчас – платная подписка, проблемы с доступом и несовершенные результаты. Об этом говорится в исследовании агентства Media Research Famil, с результатами которого ознакомился RB.RU.

Только 25% пишут про нейросети в позитивном ключе. При этом в обсуждении перспектив использования нейросетей, пользователи из России чаще пишут о позитивных ожиданиях, чем о страхе негативных последствий дальнейшего развития искусственного интеллекта.

Положительные отзывы базируются на новостях о функциях и возможностях нейросетей, а также впечатляющих генерациях и сообщениях о перспективах развития и использования ИИ.

По данным аналитиков, россияне чаще ожидают позитивных последствий использования нейросетей. Сообщения об опасности использования встречаются реже, чем сожаления о проблемах с доступом.

Исследование проводилось в январе-мае 2023 года. Для этого было проанализировано свыше 650 тыс. сообщений в соцсетях, мессенджерах, блогах и на форумах.

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