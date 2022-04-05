На Russia Open Source Forum обсудят развитие российской ИТ-индустрии в условиях перемен

29-30 апреля 2022 в «ИТ-парке» Казани состоится форум, на котором обсудят будущее ИТ-индустрии в России, также эксперты затронут вопросы, связанные с развитием OS-решений. Присоединиться к мероприятию можно будет в офлайн- и онлайн-формате.
Современная экономика России претерпевает изменения, и они затронули все без исключения отрасли. Но, несмотря на набор ограничений, санкционных мер и перестройку процессов, российские компании стремятся находить новые возможности и продолжать строить бизнес.
В ИТ это сейчас особенно заметно. Например, здесь активно обсуждаются вопросы импортозамещения и развития технологий, которые помогли бы российским разработчикам и компаниям стать менее зависимыми от зарубежного софта.
Участники Russia Open Source Forum узнают:
- как бизнесу взять максимум от перемен;
- как получить грант от государства на развитие;
- как монетизировать open source-решения;
- где ИТ-компаниям брать сотрудников в условиях острого дефицита кадров;
- как сохранить устойчивость в условиях интенсивных атак.
Также в программе форума запланирована питч-сессия для ИТ-проектов, претендующих на получение грантов.
Среди спикеров:
- Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional;
- Роман Третьяков, руководитель центра разработки, ЦБ Казань;
- Роман Карпов, директор по развитию и стратегии Bellsoft;
- Иван Маслов, основатель и генеральный директор компании-вендора pyOpenRPA;
- Игорь Кацуба, Tech lead в Tinkoff и другие.
Форум пройдет в рамках мероприятий, организованных Russia Open Source Hub. Подробная информация о программе и спикерах и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: as-artmedia /
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