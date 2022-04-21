Russia Open Source IT Summit соберет представителей ИТ-индустрии со всей России

29-30 апреля 2022 в «ИТ-парке» Казани пройдет саммит, посвященный информационным технологиям, в частности технологиям open source. Гостей мероприятия ждут выступления более 20 спикеров, а также возможность принять участие в рабочих группах и питч-сессии на получение гранта для развития проекта.

Russia Open Source IT Summit — это новая площадка для обсуждения актуальных вопросов ИТ-индустрии в России. Организаторы — Российский фонд развития информационных технологий и АНО «Цифровые трансформации» — подготовили насыщенную деловую программу.

Откроет саммит дискуссия о нынешнем положении российских ИТ-компаний в условиях санкций. Эксперты постараются найти ответ на вопрос, как бизнесу взять максимум от перемен. Завершится тематический блок работой в мини-группах, итоги которой будут сформированы в единый документ и открыты для всех представителей ИТ-сообщества.

Не менее важный блок будет посвящен грантовой поддержке ИТ-проектов. Представители институтов развития расскажут, какие финансовые и нефинансовые инструменты сегодня доступны ИТ-компаниям в России, к кому и с каким проектом можно обращаться за поддержкой. Также на сессии выступят компании, которые уже получали гранты от государства. Они поделятся своим опытом и расскажут, как пройти процедуру отбора.

Личным опытом поделятся и ИТ-компании, которые успешно монетизируют продукты с открытым кодом. Существует миф, что на таких решениях сложно заработать, но это не так: на рынке существуют показательные кейсы. И у участников саммита будет возможность с ними познакомиться.

Перспективы развития open source-технологий в России также обсудят на круглом столе, за которым соберутся представители российских корпораций. Дискуссия будет интересна тем, что у компаний разный опыт работы с открытым кодом, например, кто-то из них и вовсе отказывается от подобных технологий.

Одна из волнующих тем в ИТ — кадровый дефицит. По прогнозу Минцифры, к 2027 году он может достигнуть 2 млн человек. Где искать сотрудников, как мотивировать их не увольняться, как поддержать людей, которые решили переквалифицироваться в ИТ-специалистов — ответы на эти и другие вопросы эксперты также дадут в ходе саммита.

На саммите выступят:

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Роман Карпов, директор по развитию и стратегии Bellsoft;

Иван Тюменьев, CEO & Founder UnrealOS и MetaEditor;

Иван Маслов, основатель и генеральный директор компании-вендора pyOpenRPA;

Никита Соболев, Fulltime open-sourcer, GitHub Star;

Любовь Орлова, CEO АНО «Открытый код»;

Иван Панченко, заместитель CEO Postgres Professional;

Сергей Бережной, директор по взаимодействию с разработчиками;

Сергей Гордейчик, CEO CyberOK;

Людмила Цой, CEO АНО «Цифровые трансформации» и другие спикеры.

Присоединиться к мероприятию можно будет в офлайн- и онлайн-формате. Подробная информация о программе и спикерах, а также регистрация — на сайте.

Форум пройдет в рамках мероприятий, организованных Russia Open Source Hub, при поддержке Минцифры РФ, ВЭБ.РФ, ГК «Иннотех», T1, «ИТ-Парк» Казань, Минцифры Татарстана.

Фото на обложке: photovibes / Shutterstock