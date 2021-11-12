Вакцинироваться ради авиаперелетов готовы лишь 9% россиян – исследование

Меньше чем 1 из 10 россиян – всего 8% – готовы вакцинироваться ради пользования авиа и железнодорожным транспортом, гласит исследование. Сторонников введения запрещающих мер в виде QR-кодов на транспорте в 5 раз больше среди вакцинированных, чем тех, кто не ставил прививку.

В том, что QR-коды на транспорте необходимы, убеждены 27% россиян, гласит исследование SuperJob. По их мнению, таким образом можно сдержать распространение COVID-19 и «заставить антиваксеров задуматься о прививке», отметили в компании.

Большинство в виде 54% респондентов выступили против введения запрещающих мер.

«В качестве основного аргумента они упоминают конституционное право граждан на свободу передвижения», – сообщили в SuperJob.

Примечательно, что среди сторонников введения QR-кодов на транспорте в 5 раз больше вакцинированных, чем тех, кто не ставил прививку от COVID-19. Большинство тех, кто поддерживает введение запрещающих мер, моложе 30 лет.

12 ноября правительство внесло в госдуму два законопроекта о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Предполагается, что запрещающие меры будут введены до 1 июня 2022 года.

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