Почти треть россиян полностью отказались от наличных — исследование

Почти треть (29%) россиян полностью отказались от наличных, выяснилось в ходе опроса Visa. Отечественные предприниматели следуют за изменившимися привычками потребителей и ускоряют подключения безналичных платежей, в 2022 году они будут доступны уже в 79% предприятий МСБ.

Больше третить (35%) россиян заявили, что будут чаще платить безналично в 2022 году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой. При этом за последний месяц более половины (56%) всех покупок россияне оплатили безналичными платежами. Во многом это связано с привычкой чаще платить безналично за товары и услуги, которая появилась у 39% опрошенных за время пандемии.

Удобство совершения покупки является одним из главных критериев выбора торговой точки для 73% опрошенных. Большинство потребителей в России (75%) ожидают, что в магазинах появятся терминалы для бесконтактной оплаты. Этот показатель выше, чем на других исследованных рынках (68%), отметили авторы исследования.

Главными плюсами электронных платежей респонденты назвали возможности покупать товары в интернете (66%) и легче учитывать свои расходы (39%).

Трое из пяти (58%) опрошенных владельцев МСБ сообщили, что переход на новые способы оплаты стал главным драйвером для роста их бизнеса. Четверть (23%) рассчитывают, что возможность безналичной оплаты привлечет к ним новых клиентов в 2022 году.

Почти треть (30%) владельцев МСБ уже полностью перешли на безналичный расчет. Исследователи отмечают, что по этому показателю Россия занимает второе место среди исследованных рынков.

Кроме того, российский малый и средний бизнес лидирует среди других рынков и по числу приема бесконтактных способов оплаты (54% против 39% в мире).

Небольшие компании видят возможности для выживания в условиях пандемии за счет наращивания продаж в интернете. Об этом рассказали 77% предпринимателей, уже работающих в онлайне. Они отметили, что за последние три месяца более трети их дохода (37%) получено благодаря онлайн продажам.

Опрос для Visa провела Wakefield Research. Он проходил с 8 по 23 декабря 2021 года среди 2,2 тыс. владельцев предприятий малого бизнеса со штатом до 100 человек из России, США, Бразилии, Канады, Германии, Гонконга, Ирландии, Сингапура и ОАЭ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!