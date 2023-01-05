В России утвердили критерии для получения ВНЖ иностранными инвесторами

Правительство РФ утвердило критерии, которым должны соответствовать инвестирующие в Россию иностранцы для получения вида на жительство без разрешения на временное проживание. Документ вступит в силу 11 января.
В постановлении перечислены четыре варианта получения российского ВНЖ иностранными инвесторами:
- Инвестировать не менее 15 млн рублей в социально значимые проекты субъектов РФ в течение последних трех лет.
- Зарегистрировать в России юрлицо в форме хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества, крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства. Это юрлицо должно вести предпринимательскую деятельность на протяжении последних двух лет, а также платить страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Иностранец должен являться единственным участником акционерного общества или ООО.
- Инвестировать не менее 30 млн рублей в российское юрлицо, ведущее предпринимательскую деятельность в стране в течение последних трех лет.
- Приобрести недвижимость на стадии строительства или в течение двух лет после ввода в эксплуатацию. При этом необходимая совокупная кадастровая стоимость имущества зависит от региона: не менее 50 млн для Москвы, 20 млн для субъектов Дальневосточного федерального округа и 25 млн для остальных регионов.
Оформление российского ВНЖ займет не менее полутора лет. Полгода уйдет на оформление разрешения на временное проживание, после чего минимум год нужно прожить в этом статусе, чтобы подать заявку на получение ВНЖ.
Фото: Dmitry Vorona / Shutterstock
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