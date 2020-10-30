В России к мобильным сетям 5G будет подключено 50 млн абонентов

Карту развития мобильных сетей пятого поколения разработали в правительстве России вместе с «Ростехом» и «Ростелекомом». С документом ознакомились «Ведомости».

К 2030 году у сетей 5G будет около 50 млн пользователей. По сведениям источника издания, такая цель заложена в дорожной карте развития сетей пятого поколения, но пока не утверждена.

Прирост абонентов будет постепенным. Через 2-3 года на 5G перейдут 200 тысяч пользователей, а к 2024 году – 5 млн. Минцифры уже почти завершило работу над документом, нет претензий к плану у «Ростеха». «Ростелекому» осталось уточнить несколько моментов на завершающей стадии обсуждения.

«Прогнозы для 2023–2024 годов выглядят реалистичными при условии решения вопроса с частотами. Если операторам достанутся частоты только в диапазоне более 5 ГГц, массовое строительство сетей станет, скорее всего, очень затратным», — считает партнер Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Конкретные частоты сетей в дорожной карте не уточняются. Оптимальным диапазоном для 5G считается диапазон 3,4–3,8 ГГц. Но его используют средства связи государственных, в частности силовых, структур.

Поэтому Совет безопасности уже дважды отказал сотовым операторам в выделении этих частот. Взамен для 5G предлагаются частоты 4,8–4,99 ГГц. Но, по мнению экспертов связи, полноценное покрытие этот диапазон дать не сможет.

В конце октября «МТС» и «Сколтех» запустили на территории Сколково пилотную сеть 5G на диапазоне 4,9 ГГц. Разрабатывать оборудование для сетей пятого поколения будет «Ростех». На эти цели российские власти заложили 21,4 млрд рублей.

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