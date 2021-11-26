Гражданам 10 стран ограничат посещение России с 28 ноября из-за нового штамма COVID-19

Россия с 28 ноября вводит ограничение на въезд в страну гражданам 10 государств, среди которых ЮАР, Ботсвана, Танзания и другие. Поводом для таких мер стало распространение в этих странах нового штамма COVID-19.
С 28 ноября въезд в Россию будет ограничен из стран: ЮАР, Ботсвана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Танзания, Эсватини (бывший Свазиленд), а также из Гонконга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Оперштаб.
Россияне, прибывающие из этих стран, а также из Китая, Израиля и Великобритании, будут проходить экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию. Работу в этом направлении организует Роспотребнадзор совместно с министерством транспорта России. Отмечается, что экспресс-тесты на коронавирус, применяемые в России, способны выявить новый штамм COVID-19.
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Фото на обложке: Novikov Aleksey /
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