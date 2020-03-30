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Инвесторы из России, США и ЮАР проведут бесплатные антикризисные консультации

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Starta Ventures и «Сколково AdVentureLand» запустят серию вебинаров с лидерами венчурного рынка. В течение апреля инвесторы из России, США и ЮАР будут обсуждать пути выхода из кризиса. Об этом Rusbase рассказал представитель Starta Ventures.

Инвесторы из России, США и ЮАР проведут бесплатные антикризисные консультации

Онлайн-марафон начнется 31 марта. Любой желающий сможет задать вопрос экспертам российского и иностранного венчура. 

Среди иностранных спикеров:

  • член совета директоров Lead Ventures и эксперт Всемирного экономического форума Вера Футорянски,
  • американский предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Городянский,
  • бывший партнер акселератора 500 Startups Марвин Ляо,
  • инвестор из ЮАР Виктор Стефанаполи. 

Среди российских спикеров:

  • управляющий партнер Starta Capital Алексей Гирин,
  • основатель фонда Altergate Евгений Галиахметов,
  • сооснователь United Investors Александр Горный,
  • сооснователь the Untitled Ventures Константин Синюшин,
  • сооснователь SmartHub Ольга Дорофеева,
  • бизнес-ангел Богдан Яровой.

Инвесторы расскажут, как изменится фокус инвестиционных фондов в новых условиях и какие отрасли наиболее перспективны в ближайшие три года. Эксперты также обсудят, что делать с портфелем, как увидеть обратную сторону кризиса, построить воронку стартапов и оценивать проекты, не имея офлайн-контактов с основателями, а также сравнят традиционные финансовые продукты с венчурными инвестициями.

Вебинары будут проходить на русском и английском языках каждый вторник, среду и четверг в 17:00. Принять участие может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото: Unsplash

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