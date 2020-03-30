Инвесторы из России, США и ЮАР проведут бесплатные антикризисные консультации
Starta Ventures и «Сколково AdVentureLand» запустят серию вебинаров с лидерами венчурного рынка. В течение апреля инвесторы из России, США и ЮАР будут обсуждать пути выхода из кризиса. Об этом Rusbase рассказал представитель Starta Ventures.
Онлайн-марафон начнется 31 марта. Любой желающий сможет задать вопрос экспертам российского и иностранного венчура.
Среди иностранных спикеров:
- член совета директоров Lead Ventures и эксперт Всемирного экономического форума Вера Футорянски,
- американский предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Городянский,
- бывший партнер акселератора 500 Startups Марвин Ляо,
- инвестор из ЮАР Виктор Стефанаполи.
Среди российских спикеров:
- управляющий партнер Starta Capital Алексей Гирин,
- основатель фонда Altergate Евгений Галиахметов,
- сооснователь United Investors Александр Горный,
- сооснователь the Untitled Ventures Константин Синюшин,
- сооснователь SmartHub Ольга Дорофеева,
- бизнес-ангел Богдан Яровой.
Инвесторы расскажут, как изменится фокус инвестиционных фондов в новых условиях и какие отрасли наиболее перспективны в ближайшие три года. Эксперты также обсудят, что делать с портфелем, как увидеть обратную сторону кризиса, построить воронку стартапов и оценивать проекты, не имея офлайн-контактов с основателями, а также сравнят традиционные финансовые продукты с венчурными инвестициями.
Вебинары будут проходить на русском и английском языках каждый вторник, среду и четверг в 17:00. Принять участие может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото: Unsplash
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