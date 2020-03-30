Инвесторы из России, США и ЮАР проведут бесплатные антикризисные консультации

Starta Ventures и «Сколково AdVentureLand» запустят серию вебинаров с лидерами венчурного рынка. В течение апреля инвесторы из России, США и ЮАР будут обсуждать пути выхода из кризиса. Об этом Rusbase рассказал представитель Starta Ventures.

Онлайн-марафон начнется 31 марта. Любой желающий сможет задать вопрос экспертам российского и иностранного венчура.

Среди иностранных спикеров:

член совета директоров Lead Ventures и эксперт Всемирного экономического форума Вера Футорянски,

американский предприниматель и бизнес-ангел Дэвид Городянский,

бывший партнер акселератора 500 Startups Марвин Ляо,

инвестор из ЮАР Виктор Стефанаполи.

Среди российских спикеров:

управляющий партнер Starta Capital Алексей Гирин,

основатель фонда Altergate Евгений Галиахметов,

сооснователь United Investors Александр Горный,

сооснователь the Untitled Ventures Константин Синюшин,

сооснователь SmartHub Ольга Дорофеева,

бизнес-ангел Богдан Яровой.

Инвесторы расскажут, как изменится фокус инвестиционных фондов в новых условиях и какие отрасли наиболее перспективны в ближайшие три года. Эксперты также обсудят, что делать с портфелем, как увидеть обратную сторону кризиса, построить воронку стартапов и оценивать проекты, не имея офлайн-контактов с основателями, а также сравнят традиционные финансовые продукты с венчурными инвестициями.

Вебинары будут проходить на русском и английском языках каждый вторник, среду и четверг в 17:00. Принять участие может любой желающий. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото: Unsplash