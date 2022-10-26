Отечественный аналог сервиса Downdetector запустят в России

Центр мониторинга связи при Роскомнадзоре запустит российский аналог сервиса для отслеживания работы интернет-ресурсов Downdetector. Его версия для России не работает в стране с 29 апреля.
Разработкой и запуском аналога Downdetector занимается центр мониторинга связи при Роскомнадзоре – структура, созданная во исполнение закона о суверенном интернете, пишет «Интерфакс».
Сервис будет иметь аналогичные Downdetector функции – пользователи смогут оставить жалобу на качество связи и доступность интернет-ресурсов. Центр будет обращаться к операторам связи за уточнением причин неполадок.
Сервис Downdetector позволяет отслеживать сбои и неполадки в работе интернет-ресурсов. С 29 апреля его русская версия не работает – пользователей перенаправляют на международную. Downdetector принадлежит американской компании Ookla.
Фото на обложке: T. Schneider /
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