Научный парк МГУ объявил конкурс для инновационных стартапов
Научный парк МГУ и Китайская ассоциация по международному обмену запустили второй российско-китайский конкурс инноваций и предпринимательства. Заявки принимаются до 22 июля. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Научного парка.
К участию приглашаются инновационные компании из сфер:
- AI-решения (искусственный интеллект);
- биотехнологии и фудтех;
- робототехника.
В числе требований: этап развития и финансирования до раунда В, наличие оборотов в России, потенциальная конкурентоспособность продукта на китайском рынке.
9 отобранных проектов будут приглашены на онлайн-финал 10 сентября 2020 года.
По заявлению организаторов конкурса, лучшие стартапы смогут воспользоваться:
- помощью экспертов в поиске инвестиций и клиентов;
- доступом к венчурным инвестициям;
- поддержкой при локализации продукта;
- резидентством в китайских технопарках по программе Soft landing;
- консалтинговой поддержкой сделок;
- политической поддержкой.
Проекты-победители получат денежные призы:
- 1 место — $5000;
- 2 место — $3000;
- 3 место — $1000.
По собственным данным, в рамках первого конкурса в прошлом году 24 технологических компании представили свои разработки потенциальным партнёрам в четырех провинциях Китая. Многие из них нашли инвесторов и осуществили первые международные продажи.
Фото: ImageFlow / Shutterstock
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