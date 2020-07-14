Научный парк МГУ объявил конкурс для инновационных стартапов

Научный парк МГУ и Китайская ассоциация по международному обмену запустили второй российско-китайский конкурс инноваций и предпринимательства. Заявки принимаются до 22 июля. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Научного парка.

К участию приглашаются инновационные компании из сфер:

AI-решения (искусственный интеллект);

биотехнологии и фудтех;

робототехника.

В числе требований: этап развития и финансирования до раунда В, наличие оборотов в России, потенциальная конкурентоспособность продукта на китайском рынке.

9 отобранных проектов будут приглашены на онлайн-финал 10 сентября 2020 года.

По заявлению организаторов конкурса, лучшие стартапы смогут воспользоваться:

помощью экспертов в поиске инвестиций и клиентов;

доступом к венчурным инвестициям;

поддержкой при локализации продукта;

резидентством в китайских технопарках по программе Soft landing;

консалтинговой поддержкой сделок;

политической поддержкой.

Проекты-победители получат денежные призы:

1 место — $5000;

2 место — $3000;

3 место — $1000.

По собственным данным, в рамках первого конкурса в прошлом году 24 технологических компании представили свои разработки потенциальным партнёрам в четырех провинциях Китая. Многие из них нашли инвесторов и осуществили первые международные продажи.

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