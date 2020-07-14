Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Научный парк МГУ объявил конкурс для инновационных стартапов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Научный парк МГУ и Китайская ассоциация по международному обмену запустили второй российско-китайский конкурс инноваций и предпринимательства. Заявки принимаются до 22 июля. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Научного парка.

Научный парк МГУ объявил конкурс для инновационных стартапов

К участию приглашаются инновационные компании из сфер:

  • AI-решения (искусственный интеллект);
  • биотехнологии и фудтех;
  • робототехника.

В числе требований: этап развития и финансирования до раунда В, наличие оборотов в России, потенциальная конкурентоспособность продукта на китайском рынке.

9 отобранных проектов будут приглашены на онлайн-финал 10 сентября 2020 года.

По заявлению организаторов конкурса, лучшие стартапы смогут воспользоваться:

  • помощью экспертов в поиске инвестиций и клиентов;
  • доступом к венчурным инвестициям;
  • поддержкой при локализации продукта;
  • резидентством в китайских технопарках по программе Soft landing;
  • консалтинговой поддержкой сделок;
  • политической поддержкой.

Проекты-победители получат денежные призы:

  • 1 место — $5000;
  • 2 место — $3000;
  • 3 место — $1000.

По собственным данным, в рамках первого конкурса в прошлом году 24 технологических компании представили свои разработки потенциальным партнёрам в четырех провинциях Китая. Многие из них нашли инвесторов и осуществили первые международные продажи.

Фото: ImageFlow / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2020

FoodTech

15 июля 2020

NeuroTech

15 июля 2020

Criec

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма