Российские банки ускоренно перейдут на отечественную криптозащиту

Российским банкам в ускоренном режиме придется переходить на отечественные аппаратные модули безопасности (HSM). Ведь отсутствие обновлений от иностранных поставщиков может быть чревато остановкой работы карт.
Решение о замене принято 15 апреля после совещания ЦБ с банками и российскими производителями, пишет «Коммерсантъ».
Для небольших банков замена может оказаться довольно серьезной финансовой нагрузкой, а полный переход на отечествественные системы может занять практически год.
По данным собеседников издания, Сбербанк и ВТБ будут менять модули самостоятельно, остальные банки — через вендоров. Всего в России нужно заменить несколько тысяч модулей. Стоимость таких устройств начинается от 3 млн рублей за штуку для неплатежных модулей, тогда как платежные могут стоить в разы дороже.
По словам заместителя гендиректора Infotecs Дмитрия Гусева, цена на такие решения может начинаться с десятков тысяч долларов.
Участники рынка считают, что Банку России стоит разработать российский аналог международному комлексному стандарту безопасности платежных систем, потому что получить сертификат отечественным вендорам из-за геополитических ограничений невозможно, а банки без этого сертификата использовать подобное оборудование от отечественных вендоров не желают.
Российские банки 28 марта получили письмо ЦБ с просьбой применить некие «компенсирующие меры» для обеспечения информационной безопасности, но без уточнения, что именно организациям нужно сделать. Кредитные организации опасаются, что в нынешних условиях им сложно будет доказать регулятору достаточность своих усилий.
Фото на обложке: L-51 /
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