Банк России выявил главную стратегию российских инвесторов

Банк России провел анализ и выявил главную стратегию, по которой действуют российские розничные инвесторы. Их доля в так называемых нетто-покупках акций отечественных компаний за полгода выросла до 85%. ЦБ назвал розничных инвесторов доминирующей силой на фондовом рынке.

Банк России представил очередной выпуск материала «Обзор рисков финансовых рынков». В нем говорится, что российские розничные инвесторы стали доминирующей силой на отечественном фондовом рынке. По данным ЦБ, доля розничных инвесторов в нетто-покупках акций отечественных компаний в период с апреля по сентябрь 2021 года увеличилась до 85%.

По данным Банка России, большинство россиян придерживаются инвестиционной стратегии buy and hold, то есть определенное время назад купили ценные бумаги и держат их в портфеле не продавая. В ЦБ рассказали, что около 18% инвесторов, купивших акции в течение последних полутора лет, держат их в своем портфеле.

Все же главными двигателями российского фондового рынка являются иностранные инвесторы. По данным Банка России, инвесторы, не являющиеся резидентами РФ, владеют акциями российских компаний на сумму 19,7 трлн рублей, что составляет около 30% капитализации всего отечественного фондового рынка.

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