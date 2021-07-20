Чайковский, Morgenshtern, «Тату»: кого из россиян чаще других слушают за рубежом

В Spotify составили топ-10 российских музыкантов, которых чаще других слушают за рубежом. В список ожидаемо попал Morgenshtern, неожиданно – «Тату», а бесспорным лидером рейтинга стал Петр Ильич Чайковский.

Spotify составил рейтинг в честь своей годовщины присутствия в России. Ранее в сервисе рассказали, кого из музыкантов россияне слушают чаще других.

Топ-10 российских музыкантов, творчество которых пользуется большей популярностью за рубежом выглядит так:

Петр Ильич Чайковский; Rauf & Faik; MORGENSHTERN; Tony Igy; JONY; Miyagi & Andy Panda; t.A.T.u.; IC3PEAK; ARTY; Сергей Рахманинов.

Заметно, что многие представители списка выступают в жанре хип-хоп, что обусловлено возросшей популярностью этого стиля в последние годы.

Spotify насчитывает более 356 млн пользователей и является самым популярным аудиостриминговым сервисом в мире.

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