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Чайковский, Morgenshtern, «Тату»: кого из россиян чаще других слушают за рубежом

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Spotify составили топ-10 российских музыкантов, которых чаще других слушают за рубежом. В список ожидаемо попал Morgenshtern, неожиданно – «Тату», а бесспорным лидером рейтинга стал Петр Ильич Чайковский.

Чайковский, Morgenshtern, «Тату»: кого из россиян чаще других слушают за рубежом

Spotify составил рейтинг в честь своей годовщины присутствия в России. Ранее в сервисе рассказали, кого из музыкантов россияне слушают чаще других.

Топ-10 российских музыкантов, творчество которых пользуется большей популярностью за рубежом выглядит так:

  1. Петр Ильич Чайковский;
  2. Rauf & Faik;
  3. MORGENSHTERN;
  4. Tony Igy;
  5. JONY;
  6. Miyagi & Andy Panda;
  7. t.A.T.u.;
  8. IC3PEAK;
  9. ARTY;
  10. Сергей Рахманинов.

Заметно, что многие представители списка выступают в жанре хип-хоп, что обусловлено возросшей популярностью этого стиля в последние годы.

Spotify насчитывает более 356 млн пользователей и является самым популярным аудиостриминговым сервисом в мире.

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Фото: Shutterstock.com

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