Паспорт РФ опустился на две строчки в международном рейтинге самых «сильных» паспортов

Российский паспорт потерял две позиции в международном рейтинге самых «сильных» паспортов по версии Henley & Partners. По итогам 2023 года паспорт РФ занял 51 строчку – лидерами стали паспорта сразу шести стран, среди которых Япония и Сингапур.
Российский паспорт занял 51 строчку в международном рейтинге паспортов по версии консалтинговой компании Henley & Partners. Ежегодный индекс паспортов опубликован на сайте организации.
Henley & Partners составляет рейтинг на основе того, сколько стран могут посещать без визы обладатели паспорта той или иной страны.
Паспорт РФ за один год опустился в рейтинге на две строчки. На данный момент владельцы российского паспорта могут без визы следовать по 119 направлениям для путешествий.
Лидерами рейтинга по итогам 2023 года стали сразу шесть стран. Паспорта Японии, Сингапура, Германии, Франции, Италии и Испании дают право посещать без визы 194 страны из 227.
Фото на обложке: Sergey Shik /
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