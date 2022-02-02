Финансист ЦСР назвал удачное время для покупки российских акций

Среди причин покупки сейчас — высокая дивидендная доходность в долгосрочной перспективе, рассказал эксперт РИА Новости.

Даниил Наметкин обратил внимание также на то, что бессмысленно покупать иностранную валюту в периоды их нахождения вблизи среднесрочных максимумов против рубля, как это было на прошлой неделе.

При этом структура сбережений российских граждан не обязана зависеть от международных резервов. Частные инвесторы могут не опасаться значительных колебаний доллара из-за продаж облигаций США со стороны российских властей, ведь динамика доллара больше зависит от решений ФРС по сдерживанию инфляции.