Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финансист ЦСР назвал удачное время для покупки российских акций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин назвал текущий момент удачным решением для покупки российских акций. Также следует диверсифицировать портфель сбережений используя валюты.

Финансист ЦСР назвал удачное время для покупки российских акций

Среди причин покупки сейчас — высокая дивидендная доходность в долгосрочной перспективе, рассказал эксперт РИА Новости.

Даниил Наметкин обратил внимание также на то, что бессмысленно покупать иностранную валюту в периоды их нахождения вблизи среднесрочных максимумов против рубля, как это было на прошлой неделе.

При этом структура сбережений российских граждан не обязана зависеть от международных резервов. Частные инвесторы могут не опасаться значительных колебаний доллара из-за продаж облигаций США со стороны российских властей, ведь динамика доллара больше зависит от решений ФРС по сдерживанию инфляции.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сбербанк закрыл краудлендинговую площадку «СберКредо»
  2. 2 Как снизить операционные издержки при инвестировании
  3. 3 Как легко вести учет средств бизнеса в Google-таблицах
  4. 4 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  5. 5 Из-под подушки: куда инвестировать небольшие суммы

ВОЗМОЖНОСТИ

03 февраля 2022

BlockchainHack

07 февраля 2022

The Global AI Challenge

07 февраля 2022

Sber500

Все ВОЗМОЖНОСТИ