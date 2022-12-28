Трафик в российских соцсетях вырос почти в два раза с начала года — Yota

Трафик в российских социальных сетях и мессенджерах с начала года вырос почти в два раза, сообщили в Yota. В некоторых соцсетях трафик вырос еще более значительно, например, в TenChat – в 623 раза.
Оператор Yota проанализировал, как менялось количество пользователей и объем трафика в российских социальных сетях и мессенджерах с начала текущего года до 30 ноября. Специалисты смотрели на показатели сервисов «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «ТамТам», «Мой Мир», Rutube, ЯRUS, Yappy и TenChat.
Например, в соцсети TenChat трафик вырос в 623 раза, а количество пользователей – в 95 раз. Yappy приросла пользователями на 152%, трафиком – на 1294%. В то же время «Мой Мир» потерял 12,3% пользователей и 6,6% трафика.
Лидером среди анализируемых сервисов по доле уникальных пользователей стала «ВКонтакте» с показателем в 57,7%, второе место за «Одноклассниками» с долей в 41,2%.
Фото на обложке: issaro prakalung /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Курс доллара США на бирже превысил 70 рублей второй раз за месяц
- 2 Сбербанк объявил о закрытии офиса в ОАЭ
- 3 Дилеры начали продавать электрический кроссовер «Москвич» по цене 3,5 млн рублей
- 4 Введение «налога для уехавших» лишит льгот самозанятых и ИП
- 5 11 шагов, чтобы лидеру начать «стратегировать» с командой по-новому
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022