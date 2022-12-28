Трафик в российских социальных сетях и мессенджерах с начала года вырос почти в два раза, сообщили в Yota. В некоторых соцсетях трафик вырос еще более значительно, например, в TenChat – в 623 раза.

Трафик в российских соцсетях вырос почти в два раза с начала года — Yota