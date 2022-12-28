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Трафик в российских соцсетях вырос почти в два раза с начала года — Yota

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Трафик в российских социальных сетях и мессенджерах с начала года вырос почти в два раза, сообщили в Yota. В некоторых соцсетях трафик вырос еще более значительно, например, в TenChat – в 623 раза.

Трафик в российских соцсетях вырос почти в два раза с начала года — Yota

Оператор Yota проанализировал, как менялось количество пользователей и объем трафика в российских социальных сетях и мессенджерах с начала текущего года до 30 ноября. Специалисты смотрели на показатели сервисов «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «ТамТам», «Мой Мир», Rutube, ЯRUS, Yappy и TenChat.

Например, в соцсети TenChat трафик вырос в 623 раза, а количество пользователей – в 95 раз. Yappy приросла пользователями на 152%, трафиком – на 1294%. В то же время «Мой Мир» потерял 12,3% пользователей и 6,6% трафика.

Лидером среди анализируемых сервисов по доле уникальных пользователей стала «ВКонтакте» с показателем в 57,7%, второе место за «Одноклассниками» с долей в 41,2%.

Фото на обложке: issaro prakalung / Shutterstock

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