Эксперты оценили стоимость перехода банков на отечественное ПО

Банкиры и IT-компании оценили затраты на переход на российское ПО. Для одного банка сумма вложений может составить от 90 до 150 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ Ассоциации банков России (АБР).

На этой неделе АБР направила в Госдуму письмо с заключением ИТ-компаний и банкиров по поводу перехода на российский софт. По сообщению Ассоциации, для составления оценки был проведен опрос. В нем участвовали разработчики и несколько десятков банков. Среди опрошенных — «Центр финансовых технологий» (ЦФТ), «Сбертех», «Диасофт», а также девять банков, крупнейших по размеру активов в России.

Из документа следует, что на данный момент в большинстве из 17 классов ПО преобладают зарубежные разработки. Причем в 10 классах их доля превышает 90%. Только в 1 классе доля российского софта «превышает 50% использования». Собственное ПО составляет в среднем менее 1,5%.

АБР оценивает затраты банковской системы при переходе как «5-7% собственных средств». Всего по рынку расходы оцениваются в более чем 700 млрд рублей.

Отмечается, что подобное отвлечение средств из капитала приведет к сокращению объема кредитования на 5-7 трлн рублей.

«Перевод сложного широкофункционального программного комплекса с одного системного стека на другой (смена СУБД, операционной системы) — это проект сроком на два-три года», — комментирует председатель правления ЦФТ Андрей Висящев.

Он добавил, что после ввода нового ПО могут возникнуть проблемы с его производительностью, совместимостью, масштабированием и надежностью. Также на разработку аналогов используемого банками ПО потребуется от $1,5 млн до $133,4 млн.

В письме предложено организовать дополнительное обсуждение «с участием всех заинтересованных сторон». Оно пройдет в третьей декаде августа на базе профильного комитета Госдумы.

В мае Минкомсвязи предложило ввести обязательный переход владельцев критической инфраструктуры (КИИ), включая банки, на использование отечественного ПО с 2021 года, а российского оборудования — с 2022 года.

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