Маркетплейс российского ПО запустили в тестовом режиме

В России запустили маркетплейс отечественного ПО. Доступ к нему могут получить только зарегистрированные на «Госуслугах» юрлица, площадка пока работает в тестовом режиме.

Площадка будет развиваться на основе отзывов и комментариев пользователей, рассказал замглавы Минцифры Максим Паршин. Попробовать работу маркетплейса могут только юридические лица, рядовым пользователям доступ к площадке закрыт.

На маркетплейсе уже представлены более 200 IT-продуктов отечественной разработки, поиск нужного ПО разделен по категориям. В описании будет указано, может тот или иной продукт заменить импортное решение или стать его аналогом.

Вскоре на маркетплейсе добавят функционал выставления оценок размещенным продуктам, их рейтинга и возможность оставлять комментарии. IT-ассоциации приступили к тестированию площадки, уточнили в Минцифры.

На «Госуслугах» проходит голосование за выбор названия для маркетплейса. Оно продлится до конца 2022 года.

Фото на обложке: Golden Dayz / Shutterstock