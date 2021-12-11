Иностранные компании с 2010 года инвестировали $15 млрд в инфраструктуру российских технопарков

Заместитель министра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных в ходе онлайн-выступления на Владимирском инвестиционном форуме сказал, что иностранные компании инвестировали $15 млрд в развитие инфраструктуры индустриальных парков и технопарков России.

«В период за 10-11 лет резиденты индустриальных парков у нас создали и модернизировали на $15 млрд инфраструктуры», — передает ТАСС слова замглавы Минпромторга.

Политик отметил, что в России функционируют 379 индустриальных парков и технопарков, резидентами которых являются 14,5 тысяч компаний. Каждая девятая из них — иностранная. В российских технопарках размещены предприятия из Германии, Японии, Италии и других стран.

Как добавил заместитель министра, власти реализуют механизм поддержки промышленных кластеров, и в 36 регионах России уже создано 47 промышленных кластеров, в которых работают свыше тысячи промышленных компаний.

В 2020 году Минпромторг запустил единую региональную субсидию — инструмент для поддержки среднего и малого бизнеса, позволяющий субъекту в регионе самостоятельно выбирать объекты поддержки через затратные подключения к коммунальной инфраструктуре, на приобретение нового оборудования и так далее.

«Мы в 2020 году эту субсидию фактически перезапустили, 3,2 млрд рублей было выделено существующим кластерам и вот еще дополнительно в этом году ждем заявки на этот механизм», — сказал Беспрозванных.

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