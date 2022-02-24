Правительство решило не выделять 2,5 млрд рублей на новый венчурный фонд РВК

В 2022-2023 году правительство планировало выделить 2,5 млрд рублей новой Российской венчурной компании. Фонд должен был финансировать IT-проекты на ранней стадии. Однако власти решили перераспределить средства на «иные» цели.

Указанная сумма не такая большая для РВК. Обычно фонд компаний управляет суммами более 50 млрд рублей, создавая в год по 3-4 фонда, каждый по 3-5 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» инвестиционный менеджер.

«Брать 2,5 млрд руб. из бюджета – это длительная история, не оправданная с точки зрения затрат», – добавил он.

Представитель правительства объяснил решение не распределять деньги РВК тем, что время деятельности венчурного фонда обычно составляет 8-10 лет. Первые пять из них — инвестиционный период, в течение которого происходит отбор целевых компаний и инвестиции в них, а в последующие годы осуществляется выход из инвестиций.

Поэтому модель создания эффективного венчурного фонда с инвестиционным периодом два года маловероятна. Использование бюджетных средств для венчурного инвестирования с высокими рисками «требует более тщательной проработки», сказал он.

Ранее идею создания этого фонда критиковала Счетная палата. В прошлом году в своих замечаниях СП указывала, что речь шла о создании венчурного фонда с ежегодным финансированием в 1,25 млрд рублей до 2023 года.

В палате отмечали сложности в оценке экономической эффективности инвестиций в фонд и сообщали о риске формирования на счетах РВК и Федерального казначейства «неиспользованного остатка средств взноса на конец этого года в сумме 873,1 млн рублей, на конец 2023 года – 1332,5 млн рублей и на конец 2024 года – 217,6 млн рублей».

Представитель РФПИ объяснил, что венчурный фонд сейчас может осуществлять свою деятельность за счет собственных средств. При ее расширении РВК могут потребоваться дополнительные инвестиции.

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Фото на обложке: РВК