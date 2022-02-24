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Правительство решило не выделять 2,5 млрд рублей на новый венчурный фонд РВК

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022-2023 году правительство планировало выделить 2,5 млрд рублей новой Российской венчурной компании. Фонд должен был финансировать IT-проекты на ранней стадии. Однако власти решили перераспределить средства на «иные» цели.

Правительство решило не выделять 2,5 млрд рублей на новый венчурный фонд РВК

Указанная сумма не такая большая для РВК. Обычно фонд компаний управляет суммами более 50 млрд рублей, создавая в год по 3-4 фонда, каждый по 3-5 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» инвестиционный менеджер.

«Брать 2,5 млрд руб. из бюджета – это длительная история, не оправданная с точки зрения затрат», – добавил он. 

Представитель правительства объяснил решение не распределять деньги РВК тем, что время деятельности венчурного фонда обычно составляет 8-10 лет. Первые пять из них — инвестиционный период, в течение которого происходит отбор целевых компаний и инвестиции в них, а в последующие годы осуществляется выход из инвестиций. 

Поэтому модель создания эффективного венчурного фонда с инвестиционным периодом два года маловероятна. Использование бюджетных средств для венчурного инвестирования с высокими рисками «требует более тщательной проработки», сказал он.

Ранее идею создания этого фонда критиковала Счетная палата. В прошлом году в своих замечаниях СП указывала, что речь шла о создании венчурного фонда с ежегодным финансированием в 1,25 млрд рублей до 2023 года.

В палате отмечали сложности в оценке экономической эффективности инвестиций в фонд и сообщали о риске формирования на счетах РВК и Федерального казначейства «неиспользованного остатка средств взноса на конец этого года в сумме 873,1 млн рублей, на конец 2023 года – 1332,5 млн рублей и на конец 2024 года – 217,6 млн рублей».

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Представитель РФПИ объяснил, что венчурный фонд сейчас может осуществлять свою деятельность за счет собственных средств. При ее расширении РВК могут потребоваться дополнительные инвестиции.

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Фото на обложке: РВК

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