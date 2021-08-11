Российское вино задумали продавать онлайн и доставлять «Почтой России». Запустить такие продажи в формате эксперимента с 1 января 2022 года предложили в Минфине. Ждать заказ придется не менее суток, а получать – в почтовом отделении.
О предложении по введению эксперимента по продаже российского вина онлайн говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.
В рамках программы разрешат продавать только вина, полностью изготовленные из сырья, выращенного в России.
Оператором доставки вин намерена выступить «Почта России». Оформлять заказ нужно будет на специально созданном под эти цели сайте. Ждать заказ придется не менее суток, а получить его – в отделении, либо на указанный в заказе адрес. У получателя попросят предъявить паспорт.
На первом этапе онлайн-продажи вина отечественного производства планируют запустить в Москве, Подмосковье и Мордовии. На каком основании проведена выборка регионов, в документе не сказано. Продавцам будет необходимо заключить с «Почтой России» договор.
Эксперимент по онлайн-продаже российского вина предложено начать 1 января 2022 года.
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