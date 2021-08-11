Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Российское вино задумали продавать онлайн и доставлять «Почтой России»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российское вино задумали продавать онлайн и доставлять «Почтой России». Запустить такие продажи в формате эксперимента с 1 января 2022 года предложили в Минфине. Ждать заказ придется не менее суток, а получать – в почтовом отделении.

Российское вино задумали продавать онлайн и доставлять «Почтой России»

О предложении по введению эксперимента по продаже российского вина онлайн говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

В рамках программы разрешат продавать только вина, полностью изготовленные из сырья, выращенного в России.

Оператором доставки вин намерена выступить «Почта России». Оформлять заказ нужно будет на специально созданном под эти цели сайте. Ждать заказ придется не менее суток, а получить его – в отделении, либо на указанный в заказе адрес. У получателя попросят предъявить паспорт.  

На первом этапе онлайн-продажи вина отечественного производства планируют запустить в Москве, Подмосковье и Мордовии. На каком основании проведена выборка регионов, в документе не сказано. Продавцам будет необходимо заключить с «Почтой России» договор.

Эксперимент по онлайн-продаже российского вина предложено начать 1 января 2022 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России появится единая система поддержки инвесторов
  2. 2 В Москве появятся датчики для мусорных контейнеров с контролем температуры
  3. 3 «Почта России» запустила доставку за счет получателя на сайте и в приложении для iOS
  4. 4 Пользователи «Яндекс.Драйва» смогут арендовать автомобиль по QR-коду
  5. 5 Fort Ross Ventures объявил нового партнера для фонда ранних стадий

ВОЗМОЖНОСТИ

13 августа 2021

Codenrock Battle

13 августа 2021

Бизнес-акселератор Росатома

15 августа 2021

Media Gatе

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма