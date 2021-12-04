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Половина россиян работают не по профессии — исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Более половины работающих жителей России трудятся не по своей специальности. По данным опросов, проведенных в апреле и ноябре, количество работающих не по профессии россиян выросло с 38% до 55%. Вообще не имея высшего или среднего образования работают 7% жителей России.

Половина россиян работают не по профессии — исследование

Опрос о трудовой деятельности россиян провели в фонде «Общественное мнение». Результаты опубликованы на официальном сайте фонда.

Согласно опросу, 55% работающих жителей России трудятся не по профессии. По своей специальности, полученной в высшем учебном заведении или заведении со средним специальным образованием, работают 37% россиян.

В то же время, 7%, или 1 из 14 жителей России трудятся на своей работе вообще не имея высшего или среднего образования, показал опрос.

В апреле портал SuperJob провел опрос, по результатам которого выяснилось, что не по специальности работают 37% россиян. Таким образом, сопоставив данные, можно сделать вывод, что за полгода количество жителей России, работающих не по профессии, увеличилось наполовину – с 37% до 55%.

Фонд «Общественное мнение» проводил опрос в середине ноября текущего года. Его участниками стали 1,5 тысяч респондентов в 53 регионах России.

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Фото на обложке: Alexander Chizhenok / Shutterstock

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