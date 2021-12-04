Половина россиян работают не по профессии — исследование

Более половины работающих жителей России трудятся не по своей специальности. По данным опросов, проведенных в апреле и ноябре, количество работающих не по профессии россиян выросло с 38% до 55%. Вообще не имея высшего или среднего образования работают 7% жителей России.
Опрос о трудовой деятельности россиян провели в фонде «Общественное мнение». Результаты опубликованы на официальном сайте фонда.
Согласно опросу, 55% работающих жителей России трудятся не по профессии. По своей специальности, полученной в высшем учебном заведении или заведении со средним специальным образованием, работают 37% россиян.
В то же время, 7%, или 1 из 14 жителей России трудятся на своей работе вообще не имея высшего или среднего образования, показал опрос.
В апреле портал SuperJob провел опрос, по результатам которого выяснилось, что не по специальности работают 37% россиян. Таким образом, сопоставив данные, можно сделать вывод, что за полгода количество жителей России, работающих не по профессии, увеличилось наполовину – с 37% до 55%.
Фонд «Общественное мнение» проводил опрос в середине ноября текущего года. Его участниками стали 1,5 тысяч респондентов в 53 регионах России.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Alexander Chizhenok /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Почти половина россиян в 2021 году столкнулась с фишингом — опрос
- 2 Продажи растительного мяса и молока в России выросли в два раза за два года
- 3 Лишь 16% IT-специалистов в России довольны своей текущей карьерой — исследование
- 4 Аналитики рассказали, с какими киберугрозами россияне сталкиваются чаще всего
- 5 Только 22% компаний малого бизнеса могли рассчитывать на господдержку во время локдауна — опрос
ВОЗМОЖНОСТИ
05 декабря 2021
05 декабря 2021
05 декабря 2021