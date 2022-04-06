Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Количество россиян, имеющих сбережения, сократилось за месяц на 4%

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

С начала марта на 4% сократилась доля россиян, имеющих сбережения, показал опрос. Если в начале месяца «подушка безопасности» была у 56% граждан, то к концу марта их число сократилось до 52%. На три месяца сбережений хватит 42% россиян, на полгода — 33%.

Количество россиян, имеющих сбережения, сократилось за месяц на 4%

В начале марта 2022 года подушка безопасности была у 56% россиян, причем у 46% из них в заначке были только рубли, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос «Ромира». Большинству (41%) из тех, кто имел сбережения, их хватило бы не более чем на три месяца, 26% — на полгода, 19% — на год и только 14% — более чем на год.

К концу месяца эти цифры изменились. До 52% снизилась доля россиян, имеющих запас средств. О том, что резерва денег хватит максимум на три месяца, сообщили 42% (плюс 1 п. п. к началу марта) респондентов, на полгода — 33% (плюс 7 п. п.), на год — 16% (минус 3 п. п.), более чем на год — 9% (минус 5 п. п.).

Таким образом, опрос показал, что растет доля тех, кому денежные запасы позволят прожить период до полугода, и падает доля имеющих более долгосрочные сбережения.

По мнению экспертов, россияне начали тратить сбережения не из-за того, что уже ощутили последствия кризиса в виде падения доходов. Вероятнее, граждане тратят деньги на закупки впрок, рассуждает руководитель исследовательского проекта «М-Пульс» холдинга «Ромир» Илья Кацнельсон.

Россияне делают запасы товаров в том числе и для того, чтобы обогнать инфляцию, пытаясь купить не самое необходимое, но нужное, по «старым» ценам. Так, жители РФ готовы сокращать покупки товаров первой необходимости и дорогостоящих товаров, траты на развлечения и путешествия, но при этом увеличивая расходы на одежду, обувь, косметику. То есть на продукцию, которая имеет высокую долю импорта.

В начале марта 7% респондентов говорили, что готовы тратить средства на эти товары, в конце месяца таких было уже 11%. Кроме того, в пандемию многих сотрудников переводили на удаленную работу, поэтому они экономили на покупке новой одежды, обуви, косметики.

Представь концепцию продвижения Москвы на Moscow Travel Create и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей. Подробнее по ссылке

Еще одним фактором стремления закупиться впрок стало ожидание возможного дефицита товаров, пояснил Кацнельсон.

Фото на обложке: Worawee Meepian / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Только 6% компаний удалось увеличить объемы производства в условиях санкций — опрос
  2. 2 Почти половина компаний может повысить лояльность сотрудников за счет бонусов для детей — опрос
  3. 3 Школьники хотят начать карьеру в геймдеве, но боятся неодобрения от родителей – исследование
  4. 4 Как взаимодействовать с разными типами современных потребителей — исследование
  5. 5 Хотите провести исследование при разработке продукта? Вот что необходимо учесть
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

06 апреля 2022

#Прорвемся

07 апреля 2022

Демо-день INVEST ACCELERATOR

10 апреля 2022

HealthTech Map

Все ВОЗМОЖНОСТИ