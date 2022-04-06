Количество россиян, имеющих сбережения, сократилось за месяц на 4%

С начала марта на 4% сократилась доля россиян, имеющих сбережения, показал опрос. Если в начале месяца «подушка безопасности» была у 56% граждан, то к концу марта их число сократилось до 52%. На три месяца сбережений хватит 42% россиян, на полгода — 33%.

В начале марта 2022 года подушка безопасности была у 56% россиян, причем у 46% из них в заначке были только рубли, сообщили «Известия» со ссылкой на опрос «Ромира». Большинству (41%) из тех, кто имел сбережения, их хватило бы не более чем на три месяца, 26% — на полгода, 19% — на год и только 14% — более чем на год.

К концу месяца эти цифры изменились. До 52% снизилась доля россиян, имеющих запас средств. О том, что резерва денег хватит максимум на три месяца, сообщили 42% (плюс 1 п. п. к началу марта) респондентов, на полгода — 33% (плюс 7 п. п.), на год — 16% (минус 3 п. п.), более чем на год — 9% (минус 5 п. п.).

Таким образом, опрос показал, что растет доля тех, кому денежные запасы позволят прожить период до полугода, и падает доля имеющих более долгосрочные сбережения.

По мнению экспертов, россияне начали тратить сбережения не из-за того, что уже ощутили последствия кризиса в виде падения доходов. Вероятнее, граждане тратят деньги на закупки впрок, рассуждает руководитель исследовательского проекта «М-Пульс» холдинга «Ромир» Илья Кацнельсон.

Россияне делают запасы товаров в том числе и для того, чтобы обогнать инфляцию, пытаясь купить не самое необходимое, но нужное, по «старым» ценам. Так, жители РФ готовы сокращать покупки товаров первой необходимости и дорогостоящих товаров, траты на развлечения и путешествия, но при этом увеличивая расходы на одежду, обувь, косметику. То есть на продукцию, которая имеет высокую долю импорта.

В начале марта 7% респондентов говорили, что готовы тратить средства на эти товары, в конце месяца таких было уже 11%. Кроме того, в пандемию многих сотрудников переводили на удаленную работу, поэтому они экономили на покупке новой одежды, обуви, косметики.

Еще одним фактором стремления закупиться впрок стало ожидание возможного дефицита товаров, пояснил Кацнельсон.

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