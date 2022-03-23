Большинство россиян поддержали запрет на работу ушедших из страны зарубежных компаний

Большинство россиян поддержали введение запрета на работу зарубежных компаний, которые из-за текущей ситуации объявили об уходе с российского рынка – с таким предложением ранее выступили в Госдуме. Сторонников запрета больше среди людей старше 45 лет с доходом выше среднего.
Опрос россиян об их отношении к инициативе запретить работу иностранных компаний, которые после введение санкций и изменения экономической и геополитической ситуаций покинули российский рынок, провели специалисты SuperJob.
Запрет поддержали 61% респондентов. Свой выбор они обосновали в частности тем, что такие законодательные инициативы могут помочь отечественному бизнесу в развитии. Также среди обоснований – нелояльность зарубежных компаний к российскому рынку.
Среди тех, кто поддержал запрет, больше респондентов в возрасте старше 45 лет (63%) и доходом выше 80 тыс. рублей в месяц (65%).
23% опрошенных выразили несогласие с предложением, 16% воздержались от ответа.
18 марта в Госдуме РФ выступили с предложением запретить на 10 лет зарубежным компаниям, которые покинули российский рынок, вести работу в России, если они не вернутся в страну до 1 мая 2022 года.
Фото на обложке: YuryKara /
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